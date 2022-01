¿Cómo hacer que tus hijos coman de todo? 10 tips para conseguir que los niños coman bien

Para algunos padres, la hora de la comida se vuelve un verdadero dolor de cabeza y una constante batalla para hacer que los pequeños prueben nuevos alimentos; sin embargo, debemos procurar que siempre haya variedad y no escojan lo mismo de siempre.

Llevar una alimentación balanceada no solo los hará más fuertes y sanos, si no que los convertirá en unos verdaderos exploradores de comida, sin tenerle miedo a nuevos sabores, colores, olores y texturas.

Te comparto estos 10 tips para conseguir que tus hijos coman bien y de todo y así cambiarlo de ‘picky’ a todo un explorador.

Crea un espacio y rutina

Las comidas y snacks deben de ser establecidas en horarios específicos que le den a tu pequeño seguridad y conocimiento. Establecer un lugar específico para comer ayudará a generar una rutina, mejorar el acercamiento con los alimentos y crear una atmósfera positiva.

Educa con el ejemplo

Comer es un hábito aprendido y generar conocimiento mediante el ejemplo de los padres no es la excepción. Si tu hijo no te ve comiendo cuando lo sientas a la mesa es probable que no se sienta motivado de hacerlo el mismo, ofrece todo tipo de alimentos, aunque no sean de tu agrado.

Planea los platillos con anticipación

Antes de iniciar la semana prepara un menú de las comidas y snacks, haz partícipe a tus pequeños ofreciendo opciones variadas, ofrece todo tipo de alimentos y preparaciones, así se sentirán parte de la planeación y será más probable que prueben alimentos nuevos.

Te podría interesar: Gastritis Infantil: Síntomas, causas y alimentos que deben evitar

Hazlo divertido

Tanto la preparación como el ambiente tienen que ser divertidos. Los niños son pequeños aventureros que aprenden mediante la diversión. ¡Atrapa su atención creando juegos entorno a los alimentos, se vale jugar con la comida y explorar con los sentidos! Ofrece platillos con colores llamativos y nombres divertidos, crea juegos que aumente la curiosidad y exploración.

Involucra a los pequeños

Empodera a tu pequeño haciéndolo participe de las actividades y decisiones entorno a los alimentos.Inclúyelos en las compras de la semana, a la preparación, en el conocimiento de huerto y origen, armar el lunch y crear el menú de la semana. Aprender y conocer de lo que van a comer con anticipación genera seguridad y conocimiento de lo que van a ingerir y se crea una conexión sana con lo que comen.

Disfruten las comidas juntos

Los niños generan memorias entorno a lo que comen, así que generar un ambiente de conexión y tranquilidad en la mesa formará una relación positiva con los alimentos. Comer juntos en familia aunque sea una vez al día, sin distracciones y enfocándose en crear memorias lindas beneficiará la forma en la que se desenvuelve tu pequeño en muchas áreas de su vida tanto social como emocional.

No siempre nos gustan todos los alimentos

Recuerda que no todos los alimentos pueden ser de su agrado y eso está bien. Los pequeños también tienen preferencias y gustos individuales, como los adultos. Así que genera empatía y entendimiento.

Jamás utilizamos frases de castigo, soborno o recompensa

Una cucharada más, si no te lo acabas no hay postre, si te lo comes te doy un juguete. ¿Te suena familiar? Por lo estresante que puede llegar a ser que nuestros pequeños no coman utilizamos frases que creemos serán positivas, pero por el contrario generan conductas de riesgo y hacen que se desconecten de sus señales internas y comienzan a comer para que no los regañen o no se sientan estresados. Seamos grandes acompañantes y menos vigilantes, dale las herramientas que les ayuden a entender sus señales físicas y emocionales, respeta sus señales de hambre y saciedad, ellos tienen el control de cuando están satisfechos o cuando necesitan seguir.

Te podría interesar: Salud Infantil: ¿Qué es el hígado graso y cómo prevenirlo?

Dales herramientas

Los platillos muy elaborados en ocasiones pueden parecer sumamente abrumadores y solo de verlos lo rechazan. Cuando quieras presentar algún alimento nuevo ofrécelo solo, preparado en un platillo apetitoso pero que no contenga demasiados elementos, así su enfoque estará solo en un sabor y textura y no en varias que no podrá reconocer. También recuerda darles palabras que puedan describir un alimento; rugoso, liso, crujiente, suave, pegajoso, líquido, picante, ácido, amargo, dulce, frío o caliente. Cuando los pequeños ponen una característica en palabras les es más fácil poder digerir la sensación y determinan si les gusta o no, si le dan una nueva oportunidad o para la próxima.

Sé consistente

Límites con amor y respeto son la clave. Cuando las comidas son estresantes podemos ceder con tal de eliminar la batalla y ahí es cuando caemos en conductas que solo prolongan el problema, ofrecemos alternativas con tal de que coman y caemos en la monotonía, en alimentos seguros y no damos la oportunidad de que se acoplen a lo que se ofreció. Recuerda incluir una porción de un alimento que sea conocido para poder generar mayor confianza, ofrece de manera visual la rutina del día para que sepan cuando son los horarios de comida y que sepan que tienen que aprovecharlo.