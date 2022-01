¿Tu cabello se esponja? Podría ser la señal de que en realidad es rizado

El cabello rizado es el sueño de miles de personas, quienes lo darían todo por dejar sus cabelleras lacias por unos rizos perfectos. Es por ello que se han desarrollado muchas técnicas para darle esta forma al pelo, desafortunadamente el efecto no dura para siempre y tras unas horas, la forma natural regresa.

Sin embargo, el mundo de la belleza tiene muchos secretos y uno de ellos se relaciona precisamente a esto, pues hay muchas personas que creen tener el cabello lacio y sin embargo, se les esponja. Aunque por años se ignoró este factor, recientemente los usuarios de Tik Tok descubrieron que es una advertencia de que en realidad el pelo podría ser rizado.

Y para descubrirlo es necesario realizar un riguroso proceso en el que es importante desde la forma en la que se lava el cabello y hasta cómo se peina y deja secar. De esta manera, los rizos naturales comienzan a aparecer poco a poco en la melena y si eres de las personas que sufre porque el pelo seco se te esponja, te compartimos todo lo que debes saber para descubrir cuál es tu tipo de cabello.

Este es el método definitivo para conseguir rizos naturales. (Foto: Pixabay)

¿Lacio o rizado? Descúbrelo con esta técnica

Según el video viral de Tik Tok, descubrirlo es más fácil de lo que se piensa, pues si el cabello tiene características como que se esponja, tiene frizz e incluso deja ver algún chino, lo más probable es que el pelo no sea lacio y por el contrario puede ser ondulado.

Ahora bien, si cumples con alguna de estas señales lo primero que tienes que hacer es cambiar tus productos como champú, acondicionador y crema para peinar, todos y cada uno especiales para el cabello rizado ya que ayudarán a conseguir el efecto natural deseado.

Posterior al lavado, hay que desenredar muy bien el cabello aún mojado y retirar el exceso de agua con una toalla especial para el pelo o con alguna tela de algodón. Acto seguido hay que aplicar la crema para peinar y hacer la técnica del "scrunch", que consiste en apretar de puntas a medios para que los chinos comiencen a formarse.

Los rizos no siempre se forman al primer intento. (Foto: Pixabay)

Aunque el proceso puede llegar hasta aquí, hay quienes optan por formar los rizos mechón por mechón, ya sea con los dedos o con ayuda del mango del cepillo. Finalmente hay que dejar que el cabello se seque de manera natural y ver qué tanto se formaron los chinos.

Es importante señalar que la técnica no siempre tiene los mismos resultados, ya que hay personas que su cabello sí es lacio; mientras que a otras, los rizos no se forman en su totalidad, para estos casos basta con no interrumpir el método y realizarlo día con día para que con el paso del tiempo los chinos estén de forma permanente.

¿Te animarías a descubrir si tu tipo de cabello es rizado? Esta técnica se ha popularizado por semanas en la plataforma y hay muchas personas que mostraron su gran cambio de imagen de forma natural.

