Trastorno Infantil: ¿Qué es la borrachera del sueño y cuáles son sus síntomas?

¿Qué es la borrachera del sueño? Es un trastorno nocturno que afecta a niños y adolescentes, también adultos. Este se caracteriza por presentar síntomas parecidos a estar "ebrio", ya que hay desorientación, confusión o hablar lento, afecta al 17% de la población infantil.

La borrachera de sueño infantil suele manifestarse a los cinco años o menos, aunque no es maligna, puede agravarse en la adolescencia y hasta la vida adulta. Este trastorno está considerado como un trastorno nocturno o parasomnia cuyas causas pueden ser el estrés o la ansiedad. También pueden estar relacionados con otros problemas al dormir.

Este trastorno del sueño puede tener episodios frecuentes de "borrachera" durante la niñez, algunas de las recomendaciones para evitarlo es hacer más ejercicio, no acostarse tras haber sido estimulado con películas de terror o no aptas para su edad, no irse a la cama inmediatamente luego de hacer tarea o estudiar.

Síntomas de la "Borrachera del sueño"

Los episodios de este trastorno de borrachera de sueño pueden durar de 15 minutos, regularmente, pero en la adolescencia pueden extenderse a los 40 minutos. Es importante conocer los síntomas, pues los padres pueden asustarse con el comportamiento "anormal" del niño.

-Despiertan en el primer tercio de la noche

-Desorientación y/o confusión

-No pueden hablar bien o son lentos

-Respuestas incoherentes

-Movimientos descoordinados

-No recuerdan nada del episodio al despertar

-Agresividad

-Llanto o gritos

-No pueden fijar la mirada o tiene una mirada extraña



Aunque no es un trastorno grave, los episodios de "borrachera" se curan solos; sin embargo, puedes acudir con un especialista que pueda recomendar un tratamiento para saber la causa de este padecimiento. Los niños que lo sufren pueden desarrollar sonambulismo en la adolescencia y en casos más severos, los adultos pueden desorientarse mientras manejan o sufrir insomnio grave.