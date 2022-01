Esta es la suculenta ideal para colocar a la entrada del hogar

Una suculenta es una planta muy particular ya que se caracteriza por tener órganos especializados en el almacenamiento de agua en cantidades mayores, en comparación con otros ejemplares. Es por eso que necesita de cuidados particulares ya que malos tratos afectarán la belleza de cada una. Y una de las plantas más representativas de esta especie es la sansevieria, ya que tiene un magnifico poder ornamental que hará que quede de maravillas en la entrada del hogar.

No está de más aclarar que la suculenta no soporta el calor en exceso ni las cálidas temperaturas de verano, por lo tanto su ubicación deberá contar con espacios que la protejan de dichas condiciones climáticas. Además, estos ejemplares deberán contar con un calendario de regado particular, especialmente en los meses de primavera, verano y gran parte del otoño. Esta práctica debe realizarse arrojando grande cantidad de agua y esperando a que salga por el drenaje rápidamente.

Aunque también es necesario aclarar que para que una suculenta brille en el hogar, en este caso una sansevieria, el exceso de agua provocará que se marchiten. Por lo tanto debemos estar alertas a algunas señales como hojas blancas y amarillas. Mientras que cuando se muestren arrugadas, delgadas y secas, significará que están carentes de agua.

Estos recaudos para regar a la lengua de suegra (nombre popular de la sansevieria) incidirán en su aspecto, ya que de esta forma demostrará unas hojas largas y redondeadas, siendo esta una de sus principales características. Es que esta planta tiene un gran impacto visual debido a sus hojas verticales que alcanzan los 125 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho, convirtiéndose así en una de las mejores para la ornamentación.

En consecuencia, cuidando de manera efectiva a la suculenta podremos darle vida al hogar gracias a las cualidades de la sansevieria. Por lo tanto podremos lucir hermosos ejemplares en la entrada de casa purificando el aire gracias a una de las propiedades de esta planta. Por otro lado, especialistas sugieren cortar algunas hojas y preparar remedios caseros con ellas para aliviar malestares en el organismo gracias a su cantidad de omega 3, potasio, hierro y calcio.