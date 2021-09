Alimentación Infantil: ¿Qué debe comer un niño vegano? Conoce los beneficios de esta dieta

México es uno de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad, diabetes y otras enfermedades derivadas del sobrepeso. Preocupa que la población infantil esté dentro de esta problemática de salud, la alimentación en niños es una de las mayores preocupaciones para los padres.



El consumo de alimentos procesados o comida chatarra, además del sedentarismo, provocan que no se alcance un peso saludable, por ello es importante inculcar la ingesta de grutas y verduras, además de tener una dieta balanceada y no caer en los excesos.



Hoy en día se ha fortalecido los planes de alimentación veganos u orgánicos, ya que tienen un impacto saludable en nuestro cuerpo y al mismo tiempo ayudan al medio ambiente. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que se debe acudir con un especialista para iniciar este tipo de vida, sobre todo en niños pequeños, ya que ellos siguen requiriendo ciertos nutrientes de los que no pueden privar sin importar si son de origen animal.

Si buscas que tengan una alimentación mucho más saludable, te dejamos algunas recomendaciones de alimentos que pueden comer y cuáles son sus beneficios.

¿Qué debe comer un niño vegano?

Lácteos y calcio

En pleno desarrollo y crecimiento, los niños necesitan de minerales y vitaminas que los ayudan a crecer sanos y fuertes, por ello es importante el aporte de calcio y la vitamina B12. Esta les dará la energía necesaria y todos los nutrientes que necesitan, puedes armar una dieta con huevo, leche y derivados de los lácteos como yogurt o queso. No debes privarlos de estos alimentos aunque sean de origen animal.

Frutas y verduras

Estos son los alimentos más saludables y de origen natural que pueden consumir. Son una gran fuerte de fibra y vitaminas, por ello es importante incluirlos en su dieta vegana todos los días, eso sí, solo cuida su consumo, ya que algunas tienen azúcares que en exceso puede ser malo. También debes inculcar el consumo de agua natural para la mejor absorción de sus nutrientes que favorecerá su salud intestinal.

Carnes blancas y semillas

Aunque la dieta vegana suele omitir el consumo de carne, pollo y pescados, es importante la ingesta de Omega 3, una de las mayores fuentes de proteína y nutrición. En su dieta puedes incluir pescados blancos, pero también semillas como las nueces, chía o la linaza. También puedes sustituir la carne por tofu o la soya. El omega 3 los ayuda a su desarrollo neurológico y la vista.