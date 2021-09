iPhone 13: Con el costo de este celular podrías irte a estos paraísos playeros en un fin de semana

Hace unos días Apple dio a conocer su nueva generación de celulares, los cuales superan los 40 mil pesos mexicanos, mismos que han atraído críticas positivas y negativas por sus mejoras.

Por esa razón, hoy te presentamos algunos destinos mexicanos e internacionales que puedes visitar con ese presupuesto y en algunos de estos casos hasta sobra dinero.

Con base a una consulta de una agencia de viajes, el dinero en cuestión alcanza para ticket de avión, hospedaje de 5 estrellas y comidas épicas.

Playa del Carmen, Quintana Roo

Comenzando en un destino favorito de los turistas nacionales e internacionales, Playa del Carmen es sin duda una de las playas mexicanas imperdibles, esto debido a su belleza natural, espacios cuidados y especialmente que todo los que necesitas lo encontrarás a corta distancia. El paquete vacacional incluye la estancia en Palmaïa - The House of AïA Wellness Enclave All Inclusive del 5 al 8 de diciembre, además de boleto aéreo desde la Ciudad de México + hotel todo incluido para dos personas, todo por 21 mil 217 pesos mexicanos.

San José del Cabo, Baja California Sur

Otro imperdible es San José del Cabo. Sus hermosas playas hacen un perfecto match con los edificios coloniales que te harán suspirar. Los amantes de la naturaleza disfrutan de su reconocido estuario habitado por gran variedad de aves. Además, la ciudad ofrece muchas opciones para los aficionados a las bellas artes y los placeres culinarios. El combo contempla el boleto aéreo desde la Ciudad de México + hotel todo incluido para dos personas, se trata del Hotel Barceló Gran Faro Los Cabos, del 4 al 8 de noviembre, esto por un total de 27 mil 706 pesos.

Miami, Estados Unidos

Con gloriosas playas, arquitectura Art Decó y centros nocturnos de moda, Miami es una verdadera "ciudad mágica" en Florida. Este apodo le fue otorgado en la década de 1920, después de que un buen momento en la industria de la construcción pareció transformar a Miami de un día a otro. Hoy en día, el clima tropical de la ciudad y el fácil acceso a las playas de Miami Beach y South Beach atraen a todo tipo de visitantes, desde lunamieleros y familias hasta celebridades. El paquete abarca del 18 al 22 octubre e incluye boleto aéreo desde la Ciudad de México + estancia en el hotel The Palms Hotel & Spa para dos personas, la cual incluye desayunos. Todo por 32 mil 073 pesos.

