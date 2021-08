Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 4 de agosto: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

La reconocida astróloga Mhoni Vidente te dice cuáles son los horóscopos para este miércoles 4 de agosto, según tu signo del zodiaco. Mhoni tiene preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, salud y dinero.

Descubre qué tienen preparado para ti los astros y continúa la semana de la mejor forma, con energía y buena actitud.

ARIES

Te has dejado llevar por las urgencias de la vida y del trabajo, y oyes a tu pareja como quien ye caer la lluvia. No es bueno que sea así, acércate y escucha. En la salud, debes alejarte de esta melancolía por tiempos pasado. Ahora no puedes darte el lujo de volver a esos paisajes y sentir el dolor que te produce no estar ahí.

Repite las fórmulas sin miedo. A veces, como hoy, no hay espacio para la creatividad y lo que se impone es hacerlas cosas de manera efectiva.

TAURO

Cada uno elige el papel que juega en el amor. El falso orgullo no le gusta a los astros, reconoce la verdadera profundidad de tus sentimientos, y se el que ama. En la salud, debes conservar el justo medio ante los debates que se van a generar hoy en más de una parcela de tu vida. No solo se trata de mantener la sangre fría, sino de evitar las secuelas de los enojos.

Hoy llegará una propuesta que debes evaluar, pues podría significar un cambio de rumbo beneficioso para ti y para tu economía. No eches en saco roto esta oferta, aunque en un primer momento parezca poco atractiva.

GÉMINIS

Tienes que recuperar el ritmo que antaño te distinguiese en el amor. Y es que tu pareja lo echa de menos. La fuerza, la dedicación, el cuidado. En la salud, una manera muy sencilla de traer esa calidez que le falta a tu corazón es cantar. Eleva las hormonas de la felicidad en tu cuerpo, y hace de tu sangre y de tu energía un flujo vital inagotable y poderoso.

A veces no queda más remedio que perderse para encontrarse. Esos extravíos relacionados con tu trabajo van a ver su final hoy.

CÁNCER

Tiendes a decir las cosas con firmeza, pero ese no es el lenguaje con el que tu pareja suele comunicarse contigo: olvidas la parte más importante del amor. No le hables como si fueras un capataz y tu pareja un empleado inepto.

En todo negocio y en todo trabajo las pérdidas son inevitables. Por ello debes asumirlas y seguir adelante. Hay muchos factores que intervienen en ello, sin que sea culpa de nadie. No te ha sentado bien saber lo que se dice a tus espaldas. Algo que te parece terrible, pero que es también injusto. Debes proceder con cautela y cuidar tu salud emocional.

LEO

Hay pesos en la vida, de diferente naturaleza: deudas, obligaciones sociales, el trabajo… El amor nos permite compartir esa carga y se aligeramiento nos permite crecer. Hoy cabe preguntarse: ¿Ayudas realmente a tu pareja con su carga?

Debes revisar tu carga de trabajo, pues las cosas no son el todo equitativas dentro de la organización, y no viene mal reacomodar las funciones. Te sientes desalentado, fatigado, pues sabes que dentro de tu hogar y de tu círculo de amigos eres quien hace una mayor inversión emocional. Eso implica que debes hacer un esfuerzo extra. Es un buen día para que descanses de todo ello.

VIRGO

No esperes a que las circunstancias te orillen a demostrar tu amor. Es mejor que, día tras días, momento a momento, rindas tu apoyo y estés para la persona que amas. También tu autoestima es una forma de bienestar. Tienes que actuar y cuidarte, de manera que te sientas orgulloso de lo que ves es el espejo todas las mañanas.

No es buen día para arriesgar, ni dinero ni esfuerzos. Las tendencias astrales te invitan a apegarte a los métodos de siempre, pues el riesgo no se ve recompensado. Habrá otros momentos para innovar, pero ahora mismo lo que cuenta es mantenerse.

LIBRA

Todos llevamos disfraces todos los días. Necesitamos de espacios en donde podamos desprendernos de ellos, y ser nosotros mismos. El amor es justamente ese lugar. Tú y tu pareja deben sentir la confianza para dejar de fingir.

Tu salud también es una obra compartida. En ella concurren los cuidados que te prodigas, los consejos de tu médico y la ayuda de otros profesionales, hasta el amor de tu familia y de tus amigos.

Tienes que revisar la manera en que te comunicas con tu gente. Es preciso que revises las palabras y el tono que usas, y sobre todo la información que incluyes.

ESCORPIO

Todo requiere de equilibrio cuando estás en pareja. Los astros te recalcan esto porque parece que no estás cumpliendo con tu parte, sobre todo en lo que tiene que ver con los pactos forjados. Es un buen día para desaparecer cosas de tu vida con responsabilidad. Las tensiones, el rencor, los malos hábitos, todo ello es un cúmulo de energía negativas que solo te hace mal y te deja en un desequilibrio emocional y físico.

Quedarse a la mitad de la ascensión no suma ni resta: solo es una muestra de que no estás al 100% en este proyecto. No importa tanto el resultado, como el hecho de que estás en un sitio donde las cosas no te apasionan. Y eso es algo que debes atender.

SAGITARIO

Es un buen día para salirse de la senda establecida y perderse en el bosque de las sensaciones. Sí, este es un gran momento para dejar las convenciones, y tornarse salvajes y elementales. No dejes en manos de terceros las decisiones que importan sobre tu vida y sobre tu bienestar. Puedes ser indolente en otros terrenos, pero no sobre tu salud.

Es bueno tener modelos a seguir, que nos inspiren en nuestra carrera y en nuestras decisiones. Eso es justo lo que necesitas ahora: un modelo que te muestre un mapa para tomar acciones necesarias y decidir con mano firme.

CAPRICORNIO

El azar juega un papel en toda pareja. Hay que abrirle la puerta, dejarlo pasear por casa, asentarse y revolverlo todo. No tiene caso vivir una vida de precaución y encierro, atemorizados por los celos y la gente. Tu cuerpo suele somatizarlo todo. De modo que la clave para encontrarte mejor es sencilla: deshazte de toda emoción negativa, preocupación ambigua, celo y envidia.

Es un buen día para encontrar un aliado, un socio, una persona que comparta este esfuerzo y crea en tus empresas. Es un día para hacer limpieza y para sustituir a quienes solo están a medias, sin comprometerse.

ACUARIO

Hoy te has levantado con cierta melancolía y no sabes de dónde procede. Los astros tienen esa explicación: anhelas aquello que no ha sucedido en el seno de tu pareja. Te gustaría darle más a la persona que amas, pero ten paciencia, vas a conseguir hacerlo.

No desesperes si tus ingresos no llegan al 100% de tus expectativas. Si hay que te distingue es tu capacidad para adaptarte a toda situación. Y así lo harás en esta ocasión. En la salud, hoy es buen día para revisar tu postura, debes cuidar de tu espalda y de tu columna.

PISCIS

El amor no debe ser una carrera y mucho menos una confrontación. Hay que bajar el nivel de pasivo-agresividad que ha despertado este avance de tu pareja. Hoy es un día en el que debes reconocer que eres más que un ente productivo. Hay que dejar, al menos por hoy, todas esas obligaciones de lado, y concederte espacio emocional para cuidar de tu interior y de tus afectos.

Esperas mucho de este proyecto, pero solo rendirá frutos si estás dispuesto a volcarte totalmente en él. Abandona otros negocios y trabajos, pues este en verdad es el que va a resolver tu vida de aquí en más.