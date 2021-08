Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 3 de agosto: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene para este martes 3 de agosto, sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia el día con energía y buena actitud.

Aries

En el amor, todo marcha bien con alguien del signo de Capricornio. Y si estás soltero, te sentirás atraído hacia quien te era indiferente. En la salud, aprende a dominar tu mente. En el dinero y el trabajo, los astros te recomiendan que consideres los tiempos de tu proceso productivo.

Aries tendrá noticias en el dinero y el trabajo

Tauro

En el amor, no eches a perder tu relación con reproches del pasado. Si estás soltero, es un buen día para enfocarte solo en ti. En la salud, tu sistema inmune está debilitado, dale la atención que merece y toma las precauciones necesarias. En el dinero y el trabajo, hoy es un buen día para trabajar en equipo.

Es momento de olvidar las cosas del pasado y seguir adelante

Géminis

En el amor, todo va bien, especialmente con alguien que pertenece también a tu signo. Si estás soltero, es tiempo de empoderarte y buscar lo que siempre has querido para ti. En la salud, eres quien debe determinar qué es lo mejor para ti. En el dinero y el trabajo, no dejes que nada se interponga entre tus objetivos y tú.

Es un buen día para buscar el amor

Cáncer

En el amor, habla con tu pareja sobre todo aquello que te molesta antes de que la falta de comunicación termine con su relación. Si estás soltero, es tiempo de ocuparte solo de tus proyectos. En la salud, el futuro te obsesiona, lo mejor es permitirte fluir. En el dinero y el trabajo, no gastes de más en eso que no necesitas.

Es momento de cuidar el dinero y ahorrar para el futuro

Leo

En el amor, tómate tu tiempo para meditar lo que vas a hacer con tu relación de pareja. Si estás soltero, has puesto tus ojos en la persona correcta. En la salud, di lo que sientes cuando lo sientes. En el dinero y el trabajo, deja que tus compañeros hagan lo suyo, no presiones.

Cuida tu salud y hazle caso a tu cuerpo

Virgo

En el amor, haz algo divertido con tu pareja, sal de la rutina. Si estás soltero, el romance está más cerca de lo que parece. En la salud, ya no puedes perder más tiempo en tu bienestar cognitivo. En el dinero y el trabajo, te invitan a una aventura para la que no sabes si estás preparado, lánzate.

No tengas miedo a la aventura. Sal y disfrútalo

Libra

En el amor, un viaje te unirá más que nunca con tu pareja. Si estás soltero, descubres que alguien que te gusta no comparte tu sentimiento. En la salud, no salgas por hoy, no te pongas en riesgo. En el dinero y el trabajo, es tu turno de demostrar lo mucho que comprendes el negocio.

No pierdas la esperanza. Pronto llegará el amor a tu vida

Escorpión

En el amor, debes ser reservado con tu relación de pareja, es cosa de dos. Si estás soltero, te espera un periodo de confesiones románticas. En la salud, toma medidas preventivas para cuidar de ti. En el dinero y el trabajo, tus superiores esperan a alguien que valore las instrucciones antes de seguirlas.

Sigue esforzándote en el trabajo y cosechando frutos

Sagitario

En el amor, te reconcilias por fin con tu pareja. Si no tienes pareja, personas mentirosas se acercan a ti. En la salud, has dejado tu bienestar mental de lado, podría causarte problemas. En el dinero y el trabajo, recibes ofertas engañosas, haz un ritual para evitar la mala suerte.

Cuida quién se acerca a ti y no confíes ciegamente en las personas

Capricornio

En el amor, disfrutarás de una noche muy intensa junto a quien más quieres. Si estás soltero, tendrás que tomar importantes decisiones de índole sentimental. En la salud, suelta tus problemas con una buena sesión de yoga. En el dinero y el trabajo, pon más cuidado en lo que haces.

Será un buen día en lo que se refiere al amor

Acuario

En el amor, si tus deseos son mal recibidos es cuestión de tu pareja. Si estás soltero, trabaja en tus nuevas relaciones. En la salud, organiza tu casa y verás que impacta en tu bienestar mental. En el dinero y el trabajo, a pesar de la situación económica actual, vas a mantener tu empleo.

Cuida tu empleo y sigue creciendo en tu vida laboral

Piscis

En el amor, las cosas marchan bien si tu pareja es Leo o Sagitario. Si estás soltero, aparece la oportunidad que habías estado esperando. En la salud, es tiempo de compartir y llenarte de otras personas. En el dinero y el trabajo, tienes que adaptarte a las condiciones que te imponen.