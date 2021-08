Museo dedicado al cine en Los Ángeles, California, abrirá en septiembre y esto es lo que sabemos

El Museo de la Academia Cinematográfica es un recinto dedicado a lo mejor del séptimo arte y se tratará del más grande en Estados Unidos, el cual contará con diversas exposiciones inmersivas, además de una extraordinaria vista a las icónicas colinas de Hollywood

Las autoridades del reciento han destacado que la apertura oficial será el próximo 30 de septiembre de este año y contará con 4,650 metros cuadrados de galerías llenas de exposiciones.

El museo fue diseñado por el arquitecto ganador del premio Pritzker, Renzo Piano– se convertirá en la mayor institución de los Estados Unidos dedicada a las artes, las ciencias cinematográficas y la realización de filmes y así estará dividido:

Stories of Cinema

La exposición principal del museo que ocupará tres pisos de galerías y envolverá a los visitantes en la historia del cine a través de películas de archivo, vestuario y objetos propios del Academy Museum of Motion Pictures y otros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Algunas de sus exposiciones temporales serán: Hayao Miyazaki, la primera retrospectiva en América dedicada al aclamado artista, explorando sus célebres películas de animación; The Path to Cinema, lo más destacado de la colección Richard Balzer, una exposición sobre una de las principales colecciones del mundo de juguetes ópticos y dispositivos pre-cinematográficos, explorando el entretenimiento visual que condujo a la invención del cine; y Backdrop: An Invisible Art, que presenta una escenografía monumental del Monte Rushmore de la película de Hitchcock, ‘North by Northwest’.

La Galería de la familia Spielberg

De entrada libre y situada en el Gran Lobby del Academy Museum of Motion Pictures, introducirá a los visitantes a las exposiciones del museo con múltiples pantallas que ofrecen una rápida y envolvente inmersión en la historia del cine, partiendo de los hermanos Lumière a la actualidad.

The Oscars Experience

Una actividad que creará un entorno inmersivo que simula la experiencia de ser galardonado con un Oscar® en el escenario del Teatro Dolby de Hollywood.

El Teatro David Geffen

Con capacidad para 1,000 espectadores, tendrá proyecciones diarias y grandes eventos cinematográficos en 35 mm, 70 mm, láser o películas con base de nitrato.

El Teatro Ted Mann

Con 288 asientos, ofrecerá desde proyecciones matinales los sábados para niños de todas las edades, hasta un ciclo de cine global en 16 mm, 35 mm, 70 mm y proyección láser digital.

