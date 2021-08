3 Recomendaciones para que los niños aprendan a prevenir y entender el Covid-19

La pandemia parece no tener fin y en las últimas semanas ha puesto en alerta a las autoridades de salud debido a la alza en los contagios y el inminente regreso a clases que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador insiste en cumplir.



En esta tercera ola, comenzaron a surgir casos entre niños y niñas, quienes aún no reciben vacuna en contra de la enfermedad. Y aunque en un principio se tenía la falsa creencia de que ellos no se contagiaban, actualmente cualquier persona de todas las edades está en riesgo .



Algunos padres de familia han optado por rehusarse al regreso a clases presencial, además de seguir las recomendaciones de no salir, a menos que sea necesario. Sin embargo, es importante no transmitir el miedo a los más pequeños de la casa, pero sí enseñarles la importancia de prevenir y entender los cuidados ante el Covid-19.



Te compartimos algunos consejos que puedes poner en marcha para que tus hijos entiendan mejor la realidad a la que se enfrentan y que puedan desarrollar las herramientas para prevenir el coronavirus.

¿Cómo enseñar a los niños a prevenir el Covid-19?

Dinámicas de limpieza

Trata de realizar una rutina diaria de limpieza, incluso puedes crear juegos mientras se lavan las manos. Esto con el propósito de desarrollar el hábito de lavarse las manos constantemente y de forma correcta. Tienes que hacerlo diario y con constancia, para que ellos mismos no necesiten de tu supervisión y tener el hábito de desinfectar sus manos o ponerse gel antibacterial.

Bienestar en cuarentena

El impacto emocional y social que ha tenido el encierro ha sido enorme. Han perdido la oportunidad de convivir con sus amigos y desarrollarse en el ambiente escolar. Es importante que realices actividades para distraerlos, se diviertan y aprendan mientras están en casa.



Puedes incluso cuestionarlos sobre lo que está pasando, es importante escucharlos para saber qué sabe o cómo ven a sus ojos la situación. De ese modo puedes guiarlos y explicarles la importancia del cuidado ante el Covid-19, así como el motivo por el que no han podido salir de casa.

Juegos

Para llegar a los más peques, se han creado videojuegos con temática del coronavirus. Es importante que pongas en marcha su creatividad e imaginación para que ellos mismos sepan cómo defenderse ante la enfermedad y aprendan la importancia de lavarse las manos o usar el cubrebocas.



Aprender jugando es una de las mejores opciones para captar la atención de los niños.