Educación financiera para redes con Moris Dieck

Con la revolución de las redes sociales, Moris ha dado a conocer no sólo su trabajo, sino también, su amplio conocimiento en el tema, creando contenido con conceptos fáciles de entender y dando tips sobre cómo llevar una mejor vida financiera, teniendo entre sus miles de seguidores, un gran número de jóvenes, a quienes quiere guiar en todo este mundo.

¿Cómo surgió de interés por las finanzas?

El amor a todo este tema nace de la experiencia que tuve en consultoría, apoyando financieramente a empresas, pero también, de esta frustración y enojo colectivos de pensar en cómo es posible que nadie te haya enseñado de estos temas, en ninguna etapa del modelo educativo formal… de aquí nace un poco mi pasión de podérselo transmitir de una forma muy sencilla y muy práctica a todo tipo de personas.

“Esta etapa es crucial, dados los beneficios que puedes obtener, como las dificultades o problemáticas que tenemos en nuestra vida financiera”. Moris Dieck. Consultor financiero.

Desde tu punto de vista, ¿cuál es la situación financiera de los jóvenes en México?

Podría decir que de alerta roja porque, número uno, tenemos un altísimo grado de informalidad en nuestro país, después volteas a ver el sistema de retiro que es un modelo que no es muy optimista; a eso súmale la falta de educación, el modelo de publicidad, marketing y consumo en el que estamos envueltos. A esto le agregaría que esta edad es muy importante porque estamos construyendo los cimientos.

Los jóvenes, ¿cómo pueden empezar a tener salud financiera?

Una salud financiera, se compone de diferentes pilares; esto significa tener un historial crediticio saludable, que eso podemos empezar desde jóvenes como el tener una tarjeta de crédito, el plan de celular… si tú empiezas bien con esos, después, en uno años, el banco va a tener un crédito preaprobado para ti, para que lo puedas utilizar en lo que quieras. También se debe tener un sano nivel de endeudamiento, que es un error muy común que veo en los jóvenes, que se endeudan a lo tonto; la deuda no es mala, siempre y cuando la sepamos utilizar, ¿y cómo se hace eso? Que las mensualidades no sobrepasen el 30 por ciento de que lo que ganas y que sea algo que realmente necesitas.

No tenemos la cultura del ahorro, los jóvenes queremos las cosas hoy, como las queremos y en donde las queremos. Las finanzas no funcionan así, es un tema de mucha disciplina y constancia. El problema es que los jóvenes queremos los atajos, queremos las cosas sin tener que trabajar por ellas y, desgraciadamente, en el mundo financiero de hoy, te alcanza, aunque no sea una buena decisión financiera.

“La pandemia nos ha hecho ver, que las finanzas no son nada más ir por nuestros objetivos y por lo que quiero, viajar y comprar… sino también de previsión”. Moris Dieck. Consultor financiero.

¿Cuáles serían los 3 consejos que les das a los jóvenes que a ti te hubiera gustado que te dieran, cuando comenzaste en el mundo de las finanzas?

Uno, no te esperes mucho para empezar, esto es un proceso de constancia y de hábitos. Dos, es importante aprender, no es algo lógico, ni algo con lo que nacimos sabiendo. Tres, entender que, en las finanzas, el tiempo apremia, no es lo mismo empezar hoy, que empezar en 15 o 20 años.

Por Daniela Zambrano

PAL