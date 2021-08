Melbourne: Estos son los atractivos turísticos de la ciudad que vio nacer a Chris Hemsworth

Melbourne es una de las ciudades más bellas del mundo, cuna de la cultura y el deporte en Australia, pero… ¿sabías que este bello destino vio nacer el actor Chris Hemsworth?

Se trata de la capital del estado de Victoria en Australia, y es considerada el oasis de las carreras de caballos: Melbourne Cup, pero no solo eso ya que al igual que Broadway, en Nueva York, en Melbourne hay espectáculos artísticos que se han ganado el sello de los mejores del mundo.

Su estructura futurista han sido escenarios de grandes cintas como Head On (1998), El laberinto de Malcolm (1986), Animal Kingdom (2010), Macbeth (2006), Jack Irish Bad Debts (2012), Tres dólares (2005), Son of a Gun (2014), La prueba (1991), El juguete del diablo (1976), The Cup (2011).

Pero… ¿Cuáles son sus principales atractivos turísticos?

Galería Nacional de Victoria

La Galería Nacional de Victoria o NGV, por sus siglas en inglés, es una galería de arte fundada en 1861. Su entrada es gratuita en fines de semana y está ubicada en St Kilda Road, Southbank.

Queen Victoria Market

El mercado Victoria es un espacio culinario que ha sido el corazón de la metrópoli por más de 140 años. Se piensa que dentro de este destino se encuentran cerca de 600 pequeños establecimientos en donde puedes encontrar fruta de la región así como comida típica de Australia.

Foto: @vicmarket

Jardín Botánico de Melbourne

Los espacios verdes no pueden faltar y eso lo sabe Melbourne, por ello, aquí encontrarás el Jardín Botánico. Es un espacio de 38 hectáreas en las que hay jardines paisajistas y flores emblemáticas. Es miembro del BGCI, y presenta trabajos para la Agenda Internacional para la Conservación en los Jardines Botánicos.

Foto: @royalbotanicgardensvic

Eureka Tower

Aunque se encuentra temporalmente cerrado por la pandemia, este rascacielos de poco más de 297 metros de altura, es el símbolo de la ciudad. Su mirador ofrece una vista panorámica de 360 grados de la ciudad y sus alrededores. Ademas de ello, la torre cuenta con la experiencia Edge: un cubo de vidrio que se proyecta desde el costado del piso 88 , suspendiendo a los visitantes a casi 300 metros del suelo.

Foto: @kristoff

State Library Victoria

¿Eres un ávido lector? Entonces no puedes perderte su biblioteca pública, la cual está calificada entre las más grandes y bonitas del mundo. Y además de contar con una gran gama de ejemplares que cuentan la historia del país, la biblioteca ofrece actividades culturales para todo el público.

Foto: @library_vic

