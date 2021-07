Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 31 de julio: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 31 de julio los astros traerán cambios importantes para la salud, dinero y amor. Con las predicciones de Mhoni Vidente estarás listo para comenzar tu día y aprovechar lo que el destino marca para ti.

Este día enfrentarás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. Consulta tu horóscopo y aprovecha al máximo los cambios. Estas son las predicciones para este sábado:

Aries

Estás teniendo algunos problemas para descansar adecuadamente y descuidando mucho tu salud, así que comienza a hacer cambios como tomar más agua, hacer un poco de actividad física y dormir bien. La energía de Júpiter te traerá buena actitud que contagiarás al mundo y con la que podrás resolver eso que te agobia. Números de la suerte 29 y 31.

Tauro

En últimos días has sentido que tu relación está rota debido a los conflictos. Para continuar con tu pareja necesitas reflexionar y perdonar aquello que no has perdonado. Tus pasiones se convertirán en un nuevo negocio. Aunque es algo en el que has fracasado hasta ahora, pero ello se debe a que no has sabido imponer a esa pasión un sentido práctico. Números de la suerte 05 y 87.

Géminis

Recuerda que el amor necesita de descansos, de ausencias y de extrañamientos. Tienes que moderar tu cariño y no atosigar a tu pareja. Evita los alimentos nocivos y haz una actividad que te traiga plenitud, recuerda que son días difíciles y necesitas la energía suficiente para sobrellevarlo. Números de la suerte 12 y 39.

Cáncer

Deja de comparar tu vida con la de los demás, sobre todo en la relación de pareja. Recuerda que cada una es diferente. Hoy te va a llegar una propuesta que te traerá muchos beneficios, La duda es algo natural en ti, pero en esta ocasión las cosas van a salir bien.Estás disfrutando de un periodo excelente en lo que tiene que ver con tu salud. Números de la suerte 01 y 55.

Leo

Por fin expresas el reclamo que has venido guardando, mantente firme en tu posicionamiento, pero se gentil, para que no desates problemas en el futuro. Hay controversias al interior de tu equipo, y es mejor deshacerse de ellas de una vez. Se discute quien tiene más autoridad, quién debe ser el representante y quién el líder. Números de la suerte 01 y 23.

Virgo

Comienza a guardar un tiempo para estar en pareja y dejarla entrar más en tu vida. No pongas candados a tu corazón, y dale un espacio dentro de ti a los sueños y a la esencia de tu pareja. Tienes que optimizar tu espacio de trabajo de modo que sea más amigable para un ánimo productivo y para que las personas que llegan a él se sientan cómodos y quieran hacer negocios contigo. Números de la suerte 06 y 21.

Libra

En el amor, cometiste un error, pero ya has pagado por él. Habla con tu pareja para que evite rencores para poder avanzar juntos. Tu número de la suerte es el 7. Debes buscar este número a tu alrededor, y guiar tus elecciones hacia esos elementos. Coloca tres cristales de cuarzo sobre tu cuerpo tendido: uno sobre tus pies entrelazados, otro sobre tu vientre y el último sobre tu frente para mejorar tu salud.

Escorpión

Evita provocaciones y no comiences una pelea. Evita tentaciones y no gastes tu dinero en cosas innecesarias, ahorra y verás que pronto tendrás eso que tanto quieres. La idea no es renunciar a lo que fuiste, sino ver a esa persona que eras con ojos críticos, con la mirada que te ha dado la experiencia y que te permite conocer las razones de tus actos. Números de la suerte 09 y 88.

Sagitario

No lo olvides en este día en que los ánimos están un tanto decaídos, y sientes que tu pareja no te acompaña del todo. Haz una estrategia para que las cosas comiencen a salir a tu favor, tu creatividad necesita un orden; esto es lo único que te falta para lograr tu objetivo. Números de la suerte 03 y 44.

Capricornio

Tienes la oportunidad de decirle a tu pareja ese secreto que tanto has guardado, es el día para decirlo, pues lo recibirá de forma favorable. También, ajustarás cuentas del pasado. En tanto, algunos de tus compañeros de equipo van a recibir duras reprimendas. No debes meter las manos al fuego por nadie. Números de la suerte 10 y 22.

Acuario

La convivencia con tu pareja no ha sido sencilla en estos últimos días. Los astros te aconsejan que seas el primero el ceder, y que una vez que lo hagas, lograrán llegar a un punto medio. Ten fe en tu suerte, pues dejar tus creencias de lado te está afectado. Retoma tu parte espiritual y crece. Números de la suerte 13 y 29.

Piscis

Hoy es un buen día para que escuches a tu pareja, tiene algo importante que comunicarte. En el plano laboral, pon por delante la competencia. Tu rival no tiene eso que hace falta para aceptar ese reto y tu estás listo para llevar esa responsabilidad, has trabajado mucho. Para tu salud se recomienda bailar para tener más actividad física y pasar un buen momento Números de la suerte 04 y 11.