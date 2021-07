Estos son los mejores ejercicios de culturismo de la vieja escuela

La vieja escuela es una la generación a la que pertenecen los primero fisicoculturistas que sentaron muchas de las bases que conocemos tanto en metodología de ejercicio como en desarrollo de los músculos, a ella pertenecen figuras como Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo y Tom Platz, por mencionar algunos.

Aunque ahora existen muchos culturistas que han destinado su tiempo no solo a perfeccionar su cuerpo, sino también a enseñar a otras generaciones las bases de este deporte, la Vieja Escuela siempre representará un punto de partida en cuanto al ejercicio.

Sin duda todos ellos entrenaban a la antigua, sin grandes y novedosos aparatos ni extraños movimientos que se suelen ver en los gimnasio, ellos hacían ejercicios básicos pero con grandes resultados. A continuación de te mencionamos algunos de ellos.

Press arnold

No tiene sentido decir lo obvio, pero como ya se sabe, el propio exgobernador de California, utilizó este ejercicio para mover sus hombros. Es un gran ejercicio porque a medida que gira las mancuernas, trabaja las tres cabezas de su hombro. Las cabezas anterior, posterior y medial. No fuerces mucho peso en este, en su lugar use una resistencia media y elija un rango alto de repeticiones en su lugar.

Remo en barra T

Las filas de barra en T son la solución que necesitas. Si no tiene una estación de remo, tome una barra estándar y pegue un extremo en algún lugar de una esquina y cargue el otro con el peso deseado. Ahora agarre un manillar de un cable de extensión de tríceps y comience a remar. Esto se sumará al grosor general de su espalda.

Flexiones

A veces, la solución más sencilla es la mejor. ¿Por qué hacer cosas elegantes cuando te desplomas y haces algunas repeticiones de lagartijas es igual de efectivo? Ahora, debe quedar claro que aunque las lagartijas son excelentes para desarrollar tu pecho, no te construirá el pecho de un culturista por sí solas.

Haz una serie de flys de pecho plano con mancuernas y superconjuntos con flexiones elevadas, ejercicios que también contribuirán a un correcto desarrollo de los pectorales.

Sentadilla

Los chicos de la vieja escuela lo mantuvieron simple, sentadillas con barra, sentadillas hack y extensiones de piernas. No hay mucho que decir sobre la sentadilla, es uno de los aspectos básicos de la fuerza de la parte inferior del cuerpo y el desarrollo muscular. Comience con un peso más ligero y aumente gradualmente hasta que pueda ponerse en cuclillas 405 libras mientras mantiene una sonrisa informal en su rostro, como Dave Draper en la imagen de arriba.

Pull ups

No hay nada más de la vieja escuela que esto, una barra encima de ti y te levantas hasta que ya no puedes hacerlo. Las dominadas son ideales para la espalda, los hombros, los brazos y el pecho. Puedes hacer un conjunto gigante que consta de pulldowns laterales seguidos de pull-ups. Eso golpeará la parte superior de tu cuerpo como loco. Básicamente, combina las dominadas con cualquier tipo de ejercicio de la parte superior del cuerpo para obtener más beneficios por su dinero de entrenamiento.

