¿Qué celebridad es tu pareja ideal de acuerdo con tu signo zodiacal?

Aunque podría parecer así, la química entre personas no solo está basada en sus gustos o en las características que comparten, los astros también están involucrados en las relaciones tanto amorosas como de amistad. ¿Te has preguntado con quién harías una excelente pareja? Probablemente has consultado algunas tablas de compatibilidad en la que puedes ver qué tan bien te llevarías con las personas pertenecientes a diferentes signos, pues la personalidad de algunos opuestos no resulta ser la mejor opción si lo que se busca es una relación duradera. Estas son las celebridades que podrían ser tu verdadero amor, de acuerdo con tu signo zodiacal.

Aries

Libra es el signo que mejor te complementa, pues tu opuesto, lo que hará que en la relación abunde el equilibrio en el romanticismo, la pasión y el amor. Con las personas Libras no tendrás que temerle al futuro, pues se comprometerán en los mismos niveles que tú. Will Smith, Lil Wayne, Kate Winslet, Kim Kardashian y Eminem son las personas con las que podrías tener un "felices para siempre".

Will Smith podría ser tu pareja ideal. Foto: Twitter @cronopiatw

Tauro

La respuesta a tu pareja ideal está en Escorpio, aunque debes tener cuidado porque también podría ser una relación explosiva. A lado de estas personas podrás sentir una conexión tan fuerte que les hará coincidir en los deseos más profundos y en sus sueños tanto individuales como de pareja. La conexión que tendrás con Escorpio se verá reflejada en todos los aspectos. No lo dudes más y comienza a imaginar tu vida a lado de Ryan Gosling, Julia Roberts, Whoopi Goldberg, Leonardo DiCaprio o Anne Hathaway.

Anne Hathaway es Escorpio. Foto: Twitter @adorehems

Géminis

Con Sagitario tendrás todas las aventuras garantizadas, su personalidad y la tuya sacarán chispas y vivirán cosas extraordinarias. Además, si surge algún problema, podrán resolverlo casi sin ningún esfuerzo. Una de sus virtudes es que les encanta conocer gente nueva y siempre estarán dispuestas a vivir experiencias únicas. Sagitario, además de ser tu pareja, se convertirá en una de tus amistades más sinceras y el amor será único. ¿Té imaginas en una relación con Nicki Minaj, Taylor Swift, Katie Holmes, Miley Cyrus o Brad Pitt?

Brad Pitt también podría ser uno de tus mejores amigos. Foto: Twitter @Guapazos

Cáncer

No busques más, en Capricornio encontrarás todo lo que necesitas para empezar un noviazgo inolvidable. Al igual que a ti, a las personas Capricornio les encanta construir y crear una historia sólida, llena de seguridad. La determinación forma parte importante de su vida, por lo que podrás tener la tranquilidad de que te encuentras en el lugar correcto, donde el respeto será uno de los pilares de tu relación. Kate Middleton, Jim Carrey, Michelle Obama, Liam Hemsworth son algunos de los Capricornio más famosos.

Liam Hemsworth es tu hombre ideal. Foto: Twitter @LeidyCarvajalR

Leo

Acuario es tu pareja ideal, a pesar de que tienen ciertas características compartidas, la competencia entre ambos signos será el impulso que necesitan para crecer y llegar a los lugares que desean. Mientras estén juntos no habrá días grises ni espacio para la tristeza. Sin embargo, deberán aprender a respetar las opiniones y perspectivas con las que no coincidan, una vez que superen eso, estarán en las nubes, mantengan una comunicación constante. ¿Qué te parecería ser pareja de Shakira, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Cristiano Ronaldo o Ashton Kutcher?

Jennifer Aniston podría ser tu media naranja. Foto: Twitter @Benkenobi1503

Virgo

Nadie puede negar la compatibilidad que existe entre tu singo y Piscis. Juntos podrán ayudar a aquellas personas que requieran de su sensibilidad y empatía, lo que se complementará con su ánimo fiestero y ganas de conquistar el mundo. Además, tendrás la certeza de que ambos darán un 100% para que la relación funcione. Justin Bieber, Rihanna, Adam Levine y Jessica Biel son algunas de las celebridades con las que podrías tener un sólido romance.

Adam Levine es uno de los piscis más guapos. Foto: Twitter @soylimon_

Libra

La persona que estás buscando seguro es Aries, la iniciativa que tienen para todos los aspectos de la vida los convertirá en la mejor pareja de todas y la compatibilidad entre ustedes te hará pensar que ya no necesitas buscar a nadie más. Las conexiones a nivel emocional estarán por encima de todo lo que habías conocido, por lo que no dudarás en resolver inmediatamente cualquier problema que surja. Reese Witherspoon, Nathan Fillion, Sarah Jessica Parker, Channing Tatum y Mariah Carey son algunas de tus opciones. Channing Tatum podría ser tu verdadero amor. Foto: Twitter @AlienPredatorU1

Escorpión

La complicidad que tienes con Tauro es incomparable. La unión entre ambos resulta tan poderosa porque tienen muchas cosas en común, ambos se preocuparán por el bienestar de la otra persona y eso les dará la estabilidad que están buscando. Además, si entablas una relación con Tauro también te dará seguridad, lealtad e incrementará la confianza que necesitas para abrir tu corazón. ¿Te hubieras imaginado que Amber Heard, Reina Elizabeth II, George Clooney, Adele y Tina Fey son tu complemeto perfecto? Nadie mejor para abrir tu corazón que Adele. Foto: Twitter @LaPuercaylor

Sagitario

La libertad e independencia que te inspiran las personas Géminis no es casualidad, ustedes son compatibles a niveles inimaginables. Estas personas te contagiarán su optimismo y entusiasmo. Una de las ventajas más importantes de tu relación será la forma en la que solucionan los problemas, pues ninguno de ustedes estará interesado en pelear por mucho tiempo. Kanye West, Russell Brand, Mary-Kate Olsen, Naomi Campbell y Johnny Depp forman parte de esa lista. Jhonny Depp podría ser tu pareja ideal. Foto: Twitter @deadbutdiva

Capricornio

Cáncer es tu media naranja, pues las diferencias entre ustedes los hacen crecer y representan el equilibrio perfecto entre la mente y el corazón, así que no te deberá preocupar tomar malas decisiones a su lado. Juntos se intensificará su amor por el arte, la naturaleza y el amor por la familia. Vin Diesel, Selena Gomez y Tom Cruise podrían ser los protagonistas de tu historia de amor. Selena Gómez te dará equilibrio que necesitas. Foto: Twitter

@SELENAPlNK

Acuario

Tu compatibilidad perfecta está con las personas Leo, pues saben respetar la individualidad del otro. No te resultará difícil solicitar un poco de espacio cuando lo necesites y podrás sentirte acompañado con su personalidad idealista, juntos serán imparables. Algunas celebridades Leo son: Jennifer López, Ben Affleck, Barack Obama, Sandra Bullock y Mila Kunis. Sorprendente J Lo y Ben Affleck son Leo. Foto: Twitter @12y2

Piscis

Tu pareja ideal está en en signo Virgo, su personalidad hará de tu relación una de las más sanas y divertidas. Lograrán complementarse a la perfección. Las risas y aventuras no faltarán, lo que te hará disfrutar constantemente de todo lo que gira a tu alrededor. Podrías encontrar el amor con Adam Sandler, Cameron Diaz, Keanu Reeves y Sophia Loren. Cameron Diaz es considerada una de las mujeres más bellas del cine. Foto: Twitter

@Kevin10919728

