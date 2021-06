¿Cambio de look? Corte lobo o cut wolf, estilo sensación de este verano que todas quieren y así se puede llevar

El wolf cut o corte de lobo no es una idea de 2021, pero sí una tendencia, aunque se le vió por primera vez hace varios años, este estilo es la sensación del verano y también el corte de pelo que todas las chicas quieren incluyendo a las celebridades quienes han mostrado como llevarlo

Este corte de cabello es una mezcla entre un mullet que lleva capas marcadas que cubren las orejas y aumentan el volumen en la parte superior para adelgazarse hacia la nuca, y entre un shag que se corta con navaja para darle mucha textura al pelo. Con este look el flequillo es obligatorio, ya sea de cortina o de lado.

Corte lobo, la sensación de este verano

Miley Cyrus, Billie Ellish y Úrsula Corberó no están equivocadas y desde hace varios meses presumen sus looks con este corte de pelo que se puede llevar en varias versiones, pues todo dependerá del largo y la densidad de tu cabello, sin embargo estamos seguros que alguno te convencerá.

Corte lobo suave

En la versión más sutil del wolf cut es mejor para quienes llevan el cabello largo y XL, y aunque se rata de una forma en la que las capas no van tan marcadas, seguro será un buen inicio para las chicas que no se atreven a un cambio de look radical pero quieren probar con un estilo en tendencia.

Shaggy wolf cut

Más shaggy que mullet, por lo que lleva mucho volumen en la parte alta y textura con capas muy marcadas. Los expertos lo recomiendan para las mujeres que tienen poco cabello, pero se trata de un corte que será ideal para cualquier chica que quiera tener una melena media.

Lleva mucho volumen en la parte alta y textura con capas muy marcadas. Foto: Especial

Wolf con rizos

Cuando se trata el pelo con rizos las mujeres dudan de muchos estilos, pero el corte lobo es ideal para llevarlo con un estilo mullet al igual que los llevaban en los años 70. Al igual que el anterior, lo importante es dejar que el volumen vaya hacia arriba.

Para peinar este corte será más fácil si se tiene el cabello chino, ya que sólo se requiere mantener la hidratación en los rizos, para quienes tienen su pelo andulado sólo deberán darle textura con los dedos y listo, así podrás presumir tu nuevo look. Pero quienes tienen el pelo lacio, será mejor que se ayude de un difusor o secadora y un producto que le de textura al corte.

Lo importante es dejar que el volumen vaya hacia arriba. Foto: Especial

kyog