Tomar paracetamol te puede intoxicar, estos son los signos de envenenamiento

De acuerdo con un nuevo estudio realizado por ETH Zurich, la intoxicación accidental con paracetamol sigue en aumento desde hace ya décadas en varios países. Hay que señalar que este analgésico es uno de los más utilizados del planeta y este se puede comprar con o sin receta médica.

Uno de los ejemplos de los que habla el estudio asegura que en Suiza, se puede comprar sin receta médica tabletas de 500 miligramos y de hasta de mil miligramos con una receta médica, por lo que este país Suiza está vendiendo dosis más fuertes desde 2003.

Es por esta razón que los científicos han realizado este estudio tratando de comprender si la disposición de dosis más altas y el aumento de las intoxicaciones por paracetamol tienen algo que ver.

Imagen ilutrativa

Si no hay alivio del dolor a corto plazo, evite su uso

De acuerdo con este estudio, el paracetamol es un medicamento muy seguro solamente para el alivio del dolor a corto plazo, por lo que siempre se debe usar la dosis diaria no exceda los cuatro mil miligramos (4 gramos), es decir el equivale a un máximo de cuatro de las tabletas de alta dosis.

Hay que señalar que el paracetamol puede causar una intoxicación grave si se excede estas dosis diarias que pueden provocar una insuficiencia hepática con consecuencias fatales o al menos tener la necesidad un trasplante de hígado.

Para evitar una intoxicación o envenenamiento, si el medicamento no funciona, el paciente no debe aumentar la dosis, pues el paracetamol no es efectiva para todas las formas de dolor.

Es muy importante no aumentar la dosis del medicamento, pues esto no ayuda a aliviar los síntomas y es muy fácil exceder la dosis diaria tomando solamente un poco más de píldoras de mil miligramos.

mavr