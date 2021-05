Conoce qué es el "caspering", una práctica PEOR al famoso "ghosting"

Recientemente se ha popularizado el término “ghosting” entre los jóvenes, pues es utilizado para referirse al sentimiento que se tiene luego de mandarle un mensaje a una persona y no recibir respuesta de su parte más que un “visto”.

De hecho, se ha convertido en una pesadilla para las nuevas generaciones, ya que se trata de un tipo de “ley del hielo”, pero en su versión digital, puesto que luego de esto no vuelven a tener respuestas de esa persona que los dejó en “visto” y les aplicó el “ghosting”.

Sin embargo, este nuevo término es el único que asusta a los jóvenes, ya que recientemente ha salido a la luz algo peor que se denomina “caspering”.

¿Qué es el caspering?

“Caspering”, es una palabra que hace alusión al famoso y joven fantasma de la película y serie animada “Casper” y su diferencia con el “ghosting” es que este no ocurre de manera inmediata, si no de manera paulatina.

Esto quiere decir, que la persona va dejando de responder a esa otra persona sin motivo aparente, poco a poco, hasta que la relación termina.

Lo peor de esto, es que a diferencia del otro, podrías estar por meses hablando con una persona, pensar en todo va a bien porque responde de manera normal, pero poco a poco se va alejando de ti, creando solamente falsas esperanzas de que todo va por buen camino.

¿Has aplicado “ghosting” o “caspering”?

Probablemente ni te hayas percatado de que alguna vez has aplicado alguno de estos términos, pero ahora que tienes conocimiento sobre ellos es importante que no causes daño a nadie y no los uses más.

Recuerda que lo mejor es ser sincero y hablar con las personas, pues de lo contrario podrías dejarlos con dudas, heridos y desconcertados al aplicar “ghosting” o “caspering”.

Con información de Vogue

