Mhoni Vidente: Predicciones de amor, salud y fortuna para los Horóscopos de este lunes 24 de mayo

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 24 de mayo preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

Cambiarás la opinión que tenías de cierta persona y se avecinará una época de alegrías amorosas durante esta última semana de mayo. Los problemas que te afectaron están quedando atrás y están resolviéndose de manera satisfactoria. Pronto se irá la época de preocupaciones y recuperarás lo que diste por perdido. Estás a punto de recibir noticias de reconciliaciones que te causarán alegría.

Deberás sacudirte la tristeza para que no afecte tu sistema nervioso. Surgirá la oportunidad de demostrar tu talento y ocupar una posición diferente. Combina el temperamento de tu personalidad y deja que la intuición guíe tus pasos. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 32, 14, 42 y 22.

Tauro

La energía de hoy te impulsará a buscar a esa persona que quieres encontrar. Si prolongas el tono entristecido que presentas podría prolongarse y afectar tus relaciones sentimentales, pero pronto lo superarás. En el ámbito laboral pronto te considerarán para un puesto importante de mucha responsabilidad, inicialmente no representará muchas ganancias, pero pronto se elevará. En el amor todo transcurrirá plácidamente durante este mes.

No te dejes llevar por un impuso negativo y perdona. En este ciclo podrías empatarte con la persona equivocada. Si estás soltero o soltera, pronto terminará el periodo de soledad. Tendrás un malestar gástrico, pero será pasajero. Cuida tu alimentación. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 32, 14, 46 y 25.

Géminis

Estás impulsivo, no te precipites. Deberás tomar tu tiempo para que tus decisiones sean correctas. Atiende bien las corazonadas y las premoniciones que te indican el camino a seguir a partir de ahora. Una persona con muchos traumes podría agobiarte, no te dejes llevar por ella. Aprovecha la calidad del tiempo. Tendrás la voluntad necesaria para decir que no. Tienes la llave del amor en tus manos y se abrirán las puertas.

Tendrás la oportunidad de conocer a otras personas que despertarán tu curiosidad. Ten cuidado con las cuestiones personales no resueltas, podrías mantener molestias generales. Es prudente mantener el empleo que tienes en este momento, contarás con recursos para hacerle frente a una situación inesperado. El color para el día de hoy es el rojo y tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 16.

Cáncer

Evita actuar por impulsos y razona bien todo. Este lunes estarás intuitivo, sensible y amoroso. No luches contra la corriente. Posiblemente te encuentres en medio de una situación extraña, pero no te sientas mal si algo no sale como esperas. Un aumento inesperado en tu cartera te permitirá planear una luna de miel. Pronto conocerás a alguien que cambiará tu forma de ver la vida. Regálate unas vacaciones en las que puedas ejercitarte y relajar tu mente.

Podrías experimentar algunos cambios en el trabajo, pronto te adaptarás. En el momento más inesperado recibirás un ingreso extra, inviértelo. No desconfíes de las intenciones ajenas y evita vacilar o actuar de forma inestable. Confía en los animales y déjate llevar por su intuición. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 21, 16, 43 y 38.

Leo

Pronto estarás viviendo una aventura excitante que te ayudará a entender tu vida amorosa. Ocurrirá una revolución en tu signo y tu intuición se acentuará. Lo inesperado te espera con sorpresas fuertes, pero agradables. Te esperará un tono sensual y apasionado. No te inquietes por las noticias tristes, no será un día de nostalgia. Piensa y luego decide. Te sentirás animado al momento de expresar lo que sientes.

Lograrás superar muchos de tus problemas de salud. Todo lo que hagas redundará en tu bienestar. Una idea alocada tiene más sentido del que parece, anímate a proponerla. Tu economía permanece favorable. Evita la inacción. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 12, 23, 34 y 45.

Virgo

Te darás cuenta de muchas cosas relevantes. Terminarás lo que no te conviene y te sentirás renovado. Cambiará tu paisaje amoroso. Surgirán algunos gastos inesperados, por lo que deberás prepararte. Disfruta tu relación y no la eches a perder con comentarios negativos, no es un día de peleas. Hay una posibilidad de echar raíces. Estarás un poco tenso durante la mañana, no te dejes afectar por tu entorno y todo marchará bien.

Resuelve cuestiones laborales desde casa. Comunícate con personas que podrían ayudarte o darte un trabajo extra. Este no es el momento de derroche ni los gastos excesivos, perno no escatimes en gastos que puedan ayudar a tu bienestar o el de tu familia. El color para el día de hoy es el azul y tus números de la suerte son 21, 14, 43 y 35.

Libra

No te comprometas con alguien poco confiable. La semana laboral que inicia hoy se presenta muy bien auspiciada. Hay una posición clave en el lugar donde esperas trabajar que podrá ser tuya, pero necesitas disciplina, constancia y determinación. No te precipites a terminar de una manera emocional lo que requiere mayor reflexión. No acudas a otras personas por opiniones respecto a tu pareja. No te desvíes de tus propósitos.

No te adelantes a los acontecimientos, tómate tu tiempo antes de prometer algo. Si estás tomando somníferos antes de dormir, es hora de probar algo más natural. No es fácil desempeñar un trabajo sin cooperación, pero si cumples con tu parte, recibirás el reconocimiento que te corresponde. El color para el día de hoy es el verde y tus números de al suerte son 32, 14, 46 y 21.

Escorpión

Vas a tomar decisiones muy importantes, estás muy equilibrado, lo que es positivo. El amor te sonríe y debes aprovecharlo para disfrutar la vida, ser feliz y hacer felices a quienes están a tu alrededor. Hay indicios de cambios positivos y noticias alentadoras respecto a tus negocios o empleo. No dejes en manos ajenas esas decisiones. No temas a lo novedoso, tu signo puede ser el mejor amante del mundo si te dejas fluir, demuestra que no has perdido tus cualidades.

Mira tu realidad de forma deportiva y no te preocupes por lo que no puedes tener, ya llegará. Te sientes bien de salud y eso influye en tu confianza, no hagas nada dañino para tu cuerpo. Mantén tu discreción y no comentes asuntos laborales delicados con otras personas. Son días de evolución económica. El color para el día de hoy es el blanco y tus números de la suerte son 25, 34, 41 y 17.

Sagitario

Das un paso hacia adelante en tu vida económica. Escucharás una noticia que te causará mucha alegría. Estás en el ciclo del amor y la sensibilidad, lo que te dará confianza. Sabes que sin importar el problema que se te presente, saldrás airoso de la situación. Prepárate para lo insólito, los acontecimientos a tu alrededor provocarán que tengas una actitud más resuelta, es tu momento para dejar atrás el pasado y poner punto final a lo que te perturba emocionalmente.

Pronto estarás en medio de una aventura sentimental. Cuídate de las escaleras o las actividades de limpieza que podrían representar un daño si tienes alguna distracción. Tendrás grandes resultados en el trabajo, habrá reconocimientos a tu esfuerzo. Consulta con personas calificadas antes de aceptar algún acuerdo. El color para el día de hoy es el amarillo y tus números de la suerte son 32, 14, 46 y 21.

Capricornio

Una proposición te pondrá a pensar, reflexiona antes de lanzarte a una nueva aventura. Aprovecha el exitoso paisaje astral que está frente a ti, no te desalientes y mantén entusiasmo a toda costa. Prepárate mentalmente para las eventualidades, no te decepciones ni te lamentes si las cosas no salen como planeas, tómalo como algo positivo que traerá beneficios a tu relación de pareja o para terminar con la rutina.

Tendrás la oportunidad de expresar abiertamente tus sentimientos. La clave de tu salud está en el equilibrio, tú sabes lo que te hace mejor. Planea lo que piensas hacer el día de hoy. Los asuntos relacionados con una compra importante se demorarán. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 43, 18, 25 y 33.

Acuario

Nuevos intereses atraerán mucho atención. Prepárate para una grata sorpresa sentimental, gozarás de claridad mental para enfrentar situaciones que arrastras desde la semana pasada. Sentirás la necesidad de comunicarte con alguien que se encuentra lejos de ti y te enterarás de cosas que desconocías. Sin embargo, sabrás canalizar todas las noticias sin mayores complicaciones. Has aprendido de tus experiencias pasadas. Las cosas son según el prisma con el que se miran.

Se acerca una etapa muy divertida. No te impacientes si no ves resultados inmediatos con los tratamientos que estés llevando. Tómate tu tiempo y asume la responsabilidad que te corresponde. Tú sabes cómo seguir tus metas, hay cosas buenas esperando por ti. El color para el día de hoy es el verde y tus números de la suerte son 21, 14, 43 y 35.

Piscis

Mantén la chispa encendida, habrá sorpresas y estarás muy inspirado en el amor. Verás con claridad lo que otros no ven. Tu intuición está en un punto muy elevado. Sé tolerante y comprensivo. Alguien que mueve sentimientos en tu vida aparecerá y comprenderás que aún sientes algo en tu corazón por quien en algún momento te inspiró. Los asuntos del corazón están muy bien, actúa con decisión, pero también con ternura. No asumas actitudes unilaterales.

Escucha la voz de tu corazón. Quedarán atrás los malestares y dolencias del pasado. Nuevas oportunidades laborales se te presentarán. Si habías estado esperando esa respuesta, finalmente la recibirás. No dependas de un pago mensual cuando puedes tener otras oportunidades. El color para el día de hoy es el negro y tus números de la suerte son 12, 24, 43 y 35.

