¿Quieres llevarte bien con tu GATO? Sigue estos consejos para que lo puedas entender mejor

Hoy en día, los gatos son uno de los animales más adorados por las personas. Incluso sorprende que hayan ganado más popularidad que los perros, otros animalejos de compañía que enternecen con sus ocurrencias y protección a sus dueños. Sin embargo, el misticismo y belleza de los felinos se han vuelto toda una sensación.

Para empezar hay que mencionar que la personalidad de los “michis” es particular en la gran mayoría, pues son independientes, interesados, un poco locos y atienden los llamados de sus humanos cuando se les pega la gana. Es por esto que mucha gente no los comprende y cuando los tiene en casa se rompe la cabeza para tratar de entenderlos.

A continuación te daremos algunos tips para que comprendas mejor a tu gato y sepas llevarte bien con él. Puede parecer complicado entenderlos, pero no es así, son grandes compañeritos protectores a los que se les tiene que querer y cuidar de una forma especial.

¿Cómo puedo llevarme bien con mi gato?

No lo eduques a golpes: Contrario a lo que muchos piensan, este tipo de acciones sólo logrará que el pequeño sienta miedo y termine por sacar las garritas. Es mejor hacerlo a través de incentivos claro, con mucha paciencia.

Juega despertando sus instintos: En este caso nunca le des tus manos o pies para jugar, pues te llevarán unos buenos y dolorosos rasguños. En este caso compra juguetes especiales para gato y arrojados lejos de él, no contra él. Con esto, él podrá “cazarlo”.

Acarícialo bien: Sabemos muy bien que deseas apretar y acariciar a tu gato todo el tiempo, pero no es así. Debes hacerlo con cariño y sólo cuando él se acerque a ti, ¡dale esa confianza! De igual forma, no lo arrincones para darle afecto porque sólo se asustará.

Déjalo hacer sus necesidades: Cuando los gatos acuden a su caja de arena, al igual que los seres humanos necesitan cierta privacidad o por lo menos que no los molesten, pues en caso contrario podrían tramares y terminarán haciendo sus cosas en otra parte y tú tendrás que limpiar al doble.

No los molestes: Hay varias cosas que no les gustan a los gatos, por ejemplo que les rasquen la barriga, las patas o la cola. Si deseas consentirlos rasca debajo de su mentoncito o detrás de las orejas. Eso les encanta. Asimismo, no los levantes por la piel de la parte del cuello ¡no son perros!, por ende no les gusta y más si son adultos.

Esperamos que estos tips te sirvan para llevarte bien con tu gatito y sepas consentirlo y cuidarlo como se merece.

