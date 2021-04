Jeans negros: tips efectivos para verte muy ELEGANTE al usarlos

No hay duda que desde hace mucho tiempo los jeans se han convertido en una de las piezas más indispensables en el clóset de las personas, su comodidad y versatilidad los han convertido en los preferidos para combinar estilos y lucir elegante, sexy, informal o casual, dependiendo e de la ocasión y de la manera neen que se combinen.

Además, esta prenda permite crear un outfit perfecto y cómodo; respecto al color de los jeans no hay duda que el más sofisticado dentro del mundo del denim es el negro, por lo que es una prenda que no debe faltar en tu guardarropa. Por ello te compartimos algunos tips para que combines tus jeans negros de la manera más chic y los puedas acompañar con diferentes looks de manera acertada.

No debes olvidar que se trata de los jeans que se encuentran en tendencia en este 2021 y son aquellos pantalones de mezclilla clásicos vintage, en donde el principal truco para portarlos bien, es saber elegir con qué prendas complementarlos, con las cuales ganarás elegancia.

Tips para lucir elegante con tus jeans negros

Las tendencias van y vienen y muchas de ellas se adaptan a tu personalidad, por eso te sugerimos que apuestes por un diseño clásico y elegante para portar tus jeans negro con total seguridad. A nuestro favor tenemos que las opciones clásicas son las que no pasan de moda, por eso opta por los diseños rectos, sin estampados y de corte high-waisted, lo que te permitirá combinarlos con cualquier estilo .

Los jeans negros se han convertido en la tendencia más sofisticada del momento, sí, leíste bien; por eso si eres una de las amantes de la moda, puedes elegir los jeans deslavados, aquellos que están ya muy rotos en la parte de las rodillas o de tiro bajo. Elige aquellos que son a la cadera, eso sí, esta opción nos es la más recomendada para ir a la oficina o a un evento sofisticado.

Las tendencias van y vienen y muchas de ellas se adaptan a tu personalidad. FOTO: Pixabay

Otra de las sugerencias es vestirte de negro completamente, dale otra oportunidad a tus jeans negros acampanados y lisos, ya que además se encuentran de moda además de que están muy de moda. Uno de los mejor tips para verte totalmente sofisticada es recurrir al total black look. Vístete completamente de negro, ya que además te ayudará a estilizar tu silueta. Tampoco te olvides de los estampados chic.

Puedes combinar tus jeans negros con complementos de rayas verticales, el estampado vichy y el animal print son excelentes opciones para ti. Úsalos en en blanco, rojo, amarillo o cualquier otra combinación que prefieras. Finalmente apuesta por la propuesta oversize y piérdele el miedo al a tendencia. Mientras portes una pieza glamorosa el resto de tu atuendo lucirá elegante, de esta manera dominarás el estilo urbano.

mypr