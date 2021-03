El virus, las vacunas y los viajes: ¿Es seguro salir si ya me vacunaron?

Ahora que ya comenzaron a aplicarse las vacunas contra el COVID-19, surgen algunas interrogantes. Muchas de ellas, en torno al turismo y el eventual regreso de los viajes. La doctora Desiree Santander Blakely, máster en neurociencias, con maestría en dirección hospitalaria, especializada en enfermedades cardiometabólicas, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), nos platica sobre este tema.

¿Qué tan seguras son las vacunas contra el COVID-19?

Sí son muy efectivas, ya que tuvieron que, como cualquier otra vacuna, pasaron por una serie de fases rigurosas antes de ser aprobadas.

¿Cómo actúan las vacunas?

Sin meternos mucho en la parte molecular, las vacunas lo que hacen es reconocer el virus y atacar, pues están hechas de una parte de este, que no afecta a nuestro organismo, pero sí hace que lo reconozca y genere los anticuerpos para atacar. Sí vamos a seguir presentando síntomas, pero ya no tendremos un cuadro grave.

¿Una vez que me aplique la vacuna, en cuánto tiempo puedo salir de viaje?

Si alguien tiene la infección, es asintomático o tiene síntomas muy leves, aunque tenga la vacuna, eso no va a impedir que siga contagiando. Y al subirse a un avión, claro que puede infectar a las personas que están a su alrededor. Es importante mencionar que el tener la vacuna no es un permiso para salir de viaje, esa es la realidad. Podremos tener más libertad cuando tengamos el 70 por ciento de la población vacunada. Actualmente, no llegamos ni al uno por ciento. El hecho de que tenga la vacuna me puede proteger a mí, pero no a los demás.

Aún después de recibir la vacuna, los viajeros tendremos que seguir acatando los protocolos de sanidad. Foto: Shutterstock

¿Debo tener algunos cuidados en mi viaje, aunque ya me hayan vacunado?

Aunque una persona ya cuente con la aplicación de sus dos vacunas, tiene que seguir respetando las recomendaciones de los organismos de salud, como el lavado constante de manos, utilizar cubrebocas y mantener la sana distancia, ya que todavía puede contagiarse, pero no presentar un cuadro grave. También, debe tener en cuenta que va a convivir con personas que todavía no se han vacunado.

Entonces, ¿Qué es importante saber ahora que comienzan las vacaciones?

A pesar de que varios estudios respaldan que con las vacunas la carga viral disminuye un poco y que es más difícil que una persona contagie, es importante mencionar que mientras las investigaciones no se actualicen es mejor que sigamos con las medidas de sanidad ¿Qué todavía puedo contagiar, aún vacunado? Sí ¿Que es muy probable que no fallezca, pero que sí presente síntomas? También.

¿Ahora que comienza la Semana Santa, cree que haya una ola de contagios?

Definitivamente, sí. Vamos a tener una tercera ola después de Semana Santa, por la gente que ha decidido viajar. De hecho, ya lo estamos viendo en Europa. Y esto nos va a alcanzar. Lo que podemos hacer ahora es no bajar la guardia, no confiarnos. Realmente, estar vacunado pero no respetar todas las medidas de seguridad es, sin lugar a dudas, un acto muy egoísta.

¿Algo que nos quiera agregar?

Debemos tener en cuenta que esta pandemia todavía sigue siendo un peligro. Tenemos en cuidados intensivos una ocupación del 90 por ciento, a nivel nacional. Es algo preocupante. Por ellos, nos tenemos que seguir cuidando.

El camino de la apertura

Algunos países, como belice, Ecuador y Grecia, han abierto sus fronteras a viajeros vacunados, sin necesidad de presentar una prueba de Covid-19.

Por Marichuy Garduño