Cómo formular las preguntas adecuadas para lograr el éxito profesional y personal I PODCAST

En este episodio analizaremos la letra de “Man in the Mirror” de Michael Jackson para hablar sobre cómo pasamos tanto tiempo pensando en el qué; qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, qué tipo de persona soy, que nos olvidamos de la pregunta más importante, por qué. Así como también cómo encontrar esta respuesta al por qué tiene un efecto dominó sobre la vida de los demás.

La canción de Man in the Mirror no fue compuesta por el artista mismo, sino que fue un encargo hecho a Siedah Garrett y Glen Ballard con el objetivo era crear un himno que concientizara a la humanidad. Es por esto que habla sobre el amor egoísta, las carencias de la humanidad y la clave para cambiar al mundo y dejar de hacernos los ciegos.

Kant al igual que la famosa canción del Rey del Pop, decía que la única manera coherente de mejorar el mundo es mejorándonos a nosotros mismos, al hombre que vemos enfrente del espejo. Debido a que lo único que realmente podremos experimentar con certeza, será a nosotros mismos.

Pero, ¿cómo queremos crecer como personas cuando no sabemos el por qué de nuestras acciones y de nuestras decisiones? Aquí es donde entra la letra de la canción para ayudarnos a encontrar esa respuesta. Porque de nada sirve hacer esto o aquello sin tener un propósito claro detrás de la acción.

Debemos dejar de preguntarnos por qué alguien no hace algo, y darnos cuenta de que nosotros también somos ese alguien. Debemos entender que mientras nosotros no tengamos claro por qué actuamos como actuamos, no podremos contribuir a mejorar el mundo, porque siempre se progresa poco con los demás cuando no hemos progresado antes con nosotros mismos. Si quieres saber más sobre esto, te invito a que escuches el episodio de esta semana en Desafinados Podcast.

María Milo

mgm