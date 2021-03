Estos alimentos debes comer si quieres aumentar tus glúteos

Tener unos glúteos grandes y bien formados ya no es sólo cosa de mujeres, pues los hombres también han mostrado gran interés por esta parte del cuerpo. Aunque el ejercicio es importante para darle volumen al músculo, también la alimentación, por esa razón te presentamos los productos que te ayudarán a aumentar la parte trasera.

Hacer una rutina enfocada a despertar el músculo de esa área del cuerpo y reafirmarlo, debe de ir acompañada de una alimentación que favorezca a tu objetivo. Hay que recordar que si haces mucha actividad física pero comes poco, no conseguirás masa muscular. Y por el contrario, si te alimentas mucho y no hacer ejercicio puede que aumentes de peso. Lo importante es encontrar el balance para cumplir la meta de hacer crecer las pompas.

¿Qué puedo comer para aumentar el glúteo?

Todos estos alimentos contienen bastante proteína con respecto el total de calorías que proporciona a nuestro organismo, esto favorecerá al crecimiento del glúteo. El Journal of the International Society of Sports Nutrition, presentó algunos alimentos que pueden ayudar al aumento de las también llamadas posaderas.

Lácteos descremados: Leche, quesos y yogurt bajos en grasa.

Huevo: Consume sólo las claras o uno sólo con yema. Este producto contiene albumina, la cual es una proteína ideal para incrementar la masa muscular.

Carne magra: Pollo sin piel, pescado, ternera, pechuga de pavo y atún.

Legumbres: Lentejas, garbanzos, alubias y soya.

Frutos secos o semillas: Las nueces, cacahuates y almendras, son ricos en grasas saludables que favorecen al crecimiento de esta parte del cuerpo.

Frutas y vegetales: Los plátanos, fresas, peras, manzanas, papas, maíz, zanahorias y calabaza.

Carbohidratos: Pastas de trigo integral, pan de trigo, harina de avena.

