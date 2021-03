¿Cuáles son los SIGNOS DEL ZODIACO que tienen más dificultad para amarse a sí mismos?

El amor propio es un trabajo de todos los días, no es un tema sencillo pues involucra muchos factores que pueden ser desde cómo nos percibimos como personas, hasta nuestras relaciones de pareja o amistad; incluso la familia tiene gran implicación en nuestro amor propio. Y aunque vemos todos los días en redes sociales un sinfín de procesos o sugerencias para comenzar con este camino de amarnos a nosotros mismos, la verdad es que no siempre es tan sencillo para todas las personas por igual.

Y es que el signo zodiacal tiene una gran relación en cómo nos comportamos y percibimos de manera individual, por eso te contamos cuáles son los signos del zodiaco que presentan dificultades para amarse tal cual son.

Capricornio

Los capricornio son muy obsesionados del control, y definen su amor propio por sus éxitos profesionales o académicos, de manera que si se siente que han fallado y que no están realizando bien algo, se frustran y de inmediato piensan futuros pesimistas o negativos. Cuando llega algo bueno a su vida, no suelen percibirlo pues son muy exigentes consigo mismos. Si te relacionas con algún capricornio, no estaría mal que le definieras porqué te agrada, qué es lo que te gusta de esa persona sin mencionar sus éxitos profesionales. Eso podrá hacerlos sentir más tranquilos.

Piscis

Los piscis son increíbles compañeros; ya sea que tengas un amigo o pareja de este signo, siempre tendrá tiempo para escucharte, aconsejarte y acompañarte. Sin embargo, suelen olvidarse de sí mismos. Lo dan todo por sus allegados y anteponen las necesidades de los demás sobre las suyas, incluso su felicidad. Por lo que es un signo con poco amor propio. ¿Cómo ayudar a un piscis? Está bien que quieras que tu amigo o pareja piscis te escuche y esté contigo, pero es importante que sienta lo mismo de tu parte, pues después puede ser muy difícil que se sienta apoyado y por el contrario, sentirá mucha soledad.

Escorpión

Muy amigables, sin duda pero les hace falta confiar en sí mismos y esta inseguridad no permite que alguien lo conozca a profundidad, de manera que son inestables, mantienen cierta distancia y no dejan que alguien pase más allá de los límites. Esto sucede porque temen ser lastimados. Deberás ser paciente si tienes una pareja o amigo escorpión, reconocer que necesita más tiempo para dejarte entrar por completo, pues debe asegurarse de que no eres un ente peligroso que lo dañará.

Virgo

Los virgo son excelentes dando críticas constructivas, pero siempre se olvidan de examinarse a sí mismos. Aunque desean mantener el control a su alrededor no siempre es posible y esto les genera frustración. ¿Cómo ayudar a un virgo? Si tu pareja o amigos (a) son virgo, puedes apoyarlos dándoles motivación para seguir sus objetivos a pesar de las adversidades que se presenten. Será muy buena idea que les hagas saber que siempre hay una solución para cualquier problema.

