Dieta milagro promete elevar tus niveles de energía en 2 semanas; te contamos los detalles

¿Estás cansado, sientes que el trabajo te sobrepasa, estás subiendo de peso e incluso siempre estás de mal humor? Puede que hayas pensado que es en parte por la situación global y la pandemia de Covid-19 por la que estamos atravesando, pero en realidad podrías evitarlo si te alimentas correctamente. Así lo asegura Amy Shah, doctora de la Universidad de Harvard, quien por más de 10 años ha estudiado esto; te daremos la dieta milagro que ella diseñó y que promete elevar tus niveles de energía en poco tiempo.

Entre las conclusiones que esta médico tiene, es que puedes estar sufriendo de "fatiga suprarrenal", la cual se produce cuando las glándulas suprarrenales producen más cortisol a causa del estrés; esto provoca un desequilibrio en una de tus hormonas, lo cual afecta a tu sistema inmunitario e intestino, ya que tienen una relación simbiótica. Cabe señalar que este plan está pensado para las mujeres, pues es con ellas con quienes ha hecho sus pruebas.

Come mucha fibra

Shah diseñó el plan WTF (Why The Eff am I so tired?), en el cual se trata menos de contar calorías y más de comer entre seis y ocho porciones al día de alimentos fibrosos, que nutren las bacterias intestinales buenas y que tendrán un tremendo impacto positivo en su intestino y, en consecuencia, en sus niveles hormonales. Estas son unas opciones opciones

Papas

Cebolla larga

Frijoles

Yogur

Queso cottage

Coco

Vinagre de manzana

Cúrcuma

Pasas

Plátanos

Espinacas.

Alcachofas,

Ajo

Espárragos

Brócoli

Coliflor

NADA o muy poca azúcar

El azúcar tiende a alimentar las bacterias intestinales que no queremos nutrir, así que sólo ingiere 200 calorías provenientes de esta fuente. Un aperitivo para calmar las ansias puede ser:

10-15 chispas de chocolate negro

un pequeño puñado de nueces

100 g de humus y zanahorias

2 cucharadas de mantequilla de maní y apio

un pequeño tazón de palomitas de maíz hechas con aire

un pequeño tazón de bayas o sandía.

Sin café ni alcohol

El exceso de cafeína eleva el cortisol y ralentiza las tiroides. También agrava el reflujo ácido y los trastornos intestinales, por lo que la doctora Amy recomienda reducir o cero cafeína después del mediodía. En cuanto al alcohol, beber moderadamente, es decir, tres bebidas a la semana más o menos, es una manera de disfrutar sin arruinar las hormonas.

¿Cuándo comer?

La idea es comer antes de las 20:00 horas y ayunes durante 12 horas. Así que desayunarías a las 8:00 horas, con un almuerzo al mediodía y una cena a las 18:00 horas. Si necesita cambiar las horas más tarde o antes debido a su horario, no consuma alimentos demasiado tarde.

Dormir bien por la noche también es clave: apunta a pasar de siete a nueve horas la mayoría de las noches, idealmente estar en la cama antes de las 23:00 horas. No olvidarse del ejercicio: Largas sesiones de cardio o yoga son ideales. Si no es lo tuyo, trata de caminar entre 8 mil y 12 mil pasos afuera todos los días.

Se trata de un régimen de dos semanas que asegura cambios positivos en sus niveles de energía, estado de ánimo e intestino. Y tú... ¿estás dispuesta a seguir esta dieta?



msb