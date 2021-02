Marcela Celorio, una cónsul en Los Ángeles

La cónsul Marcela Celorio es muy cercana a la comunidad angelina, por eso, desde distintas plataformas digitales lanzó su proyecto Conversaciones en Cuarentena, con contenido informativo y educativo.

Marcela, has representado a México en Medio Oriente, Europa y EU, ¿cómo has logrado el entendimiento entre esas culturas y la nuestra?

La mejor manera de lograr el entendimiento cultural es interesándose de manera genuina en “el otro”. Debes entender que, de inicio, no se trata de ti, sino de tu interlocutor. Muchas veces queremos que inmediatamente, conozcan nuestra comida, nuestra música, nuestras tradiciones, sin embargo, cuando llegas a un país que no es el tuyo, lo primero es mostrar respeto e interés por sus tradiciones, por su comida, por su cultura. Una manera de hacerlo es a través del idioma, porque el idioma, además de ser un vehículo para comunicarnos, también lo es para aprender otra cultura. Un ejemplo que me gustaría compartir contigo es sobre Israel. Los israelíes hablan perfectamente inglés, y es el medio normal de comunicarse con los extranjeros, sin embargo, al vivir ahí, hice el esfuerzo de aprender “hebreo para sobrevivir” y ese esfuerzo valió la pena, la gente se siente reconocida y admirada en su cultura y es mucho más fácil construir esos puentes que nos permiten comunicarnos y entendernos.

En el libro de Paulina Vieitiez, eres una de las mujeres Fabulosas que da su testimonio, y hablas de algo muy importante para cualquier mujer que trabaja: el balance. ¿Cómo consigues el balance para desempeñar tus diferentes roles en la vida?

Encontrar el balance ha sido uno de los retos más grandes a lo largo de mi vida. Me ha costado muchas caídas, afortunadamente, he aprendido a levantarme con más fortaleza y más seguridad, soy una mujer resiliente. Para lograr el balance, aconsejo enfocarnos en lo positivo y para ello te compartiré parte de mi experiencia. La carrera diplomática implica vivir lejos de tu país, de tu familia, de tus amigos, de lo tuyo. Llegas a un país y tienes que construirte una vida desde cero, lo haces y tras algunos años, tienes que volver a moverte a otro país, y entonces hay que borrar lo construido y volver a construir de cero. Para balancear el costo emocional, social y económico que esto implica, me concentro en el privilegio que es representar a mi país en el exterior, en la satisfacción de asistir y apoyar a otros mexicanos cuando lo necesitan, en lo fascinante que es conocer otras culturas y en todos los grandes nuevos amigos que ahora tengo.

Otro aspecto que me llamó la atención de tu relato es el papel que ha jugado tu padre en tu vida, ¿nos puedes platicar al respecto?

La figura de mi padre define, en gran medida, a la mujer que soy ahora. Mi padre nació en 1923 y, como podrás imaginar, pertenecía a otra generación, sin embargo, siempre confío en mí y me apoyó para hacer todo lo que yo quisiera, siempre asumiendo la responsabilidad de mis acciones y de mis omisiones. Fue siempre el primero en apoyarme a ser diferente, a romper esquemas y a hacer todo lo que yo me propusiera, saliéndome de los roles tradicionales que se atribuían a las mujeres. Lo mismo, me enseñó el valor del trabajo arduo, tanto, que cuando él muere no pude estar en ese momento, precisamente, por cumplir con mis responsabilidades laborales. Este episodio también te revela los costos que implica ser diplomático.

¿Qué tipo de líder eres?

En términos generales, el liderazgo que ejerzo tiene tres características: la primera tiene que ver con retar a los miembros de mi equipo de trabajo en el sentido de que ellos mismos encuentren la motivación para ser la mejor versión de sí mismos; la otra característica -que deriva de la motivación anterior- tiene que ver con el empoderamiento, soy un líder que empodera a todos y cada uno de mis colaboradores y la tercera, tiene que ver con el trato igualitario que le brindo a todos y cada uno de ellos. El trato es igual para todos, independientemente de su cargo o sus conocimientos, ya sean jefes de departamento, analistas, personas que nos ayudan con la limpieza del Consulado, guardias de seguridad, todos son vistos y reconocidos.

¿Cómo has desempeñado tu papel como Cónsul durante la pandemia por COVID-19, qué medidas y acciones tomaste?

Mi papel es el de ser un Cónsul responsable y que se adapta a las circunstancias, responde y da resultados.

Un ejemplo de esa responsabilidad tiene que ver con seguir los protocolos y las indicaciones de la autoridad a nivel local, del condado, del Estado de la Federación, es decir, desde el 4 de marzo, declarado como inicio de la Pandemia en la circunscripción, seguimos los protocolos de lavado de manos, distanciamiento físico y uso de cubre bocas, no hemos dejado de hacerlo. De esta manera, el equipo consular se protege y protegemos a la comunidad que servimos.

Para ejemplificar la adaptabilidad, te comento que, en un Consulado, tradicionalmente, se brindan servicios a la ciudadanía, es decir, se expiden pasaportes, se aceptan solicitudes para la obtención de la credencial para votar, se registran niños, se expiden visas, además del trabajo de construcción de alianzas, de interlocución, de conexión y facilitación con la autoridad, el sector privado, la academia, los medios y las organizaciones no gubernamentales, entre otros. Sin embargo, en medio de una pandemia, empezamos a dar ayuda humanitaria, eso no está dentro de nuestras facultades, pero estamos conscientes que debemos siempre dar el extra y si podemos ayudar, hay que hacerlo. En ese sentido, en alianza con el Condado de Los Ángeles, el Consulado se erigió en Centro de pruebas de COVID19 y seguiremos a lo largo de este año y con la fundación Power of One, se distribuyeron más de dos millones de despensas a lo largo y ancho de la circunscripción de Fresno, Los Ángeles, Oxnard, San Bernardino y Santa Ana.

¿Cómo ha sido el tema de la pandemia para los inmigrantes?

Dos de las lecciones aprendidas que quisiera compartir contigo tienen que ver una, con los trabajadores esenciales y la segunda, con los apoyos a disposición de la comunidad. Desde el principio de la pandemia, nos comprometimos a visualizar a los trabajadores esenciales, en ese sentido actuamos en tres vías, la primera, seguir defendiendo sus derechos y hacer el cabildeo correspondiente –a través de la Embajada en Washington- ante las autoridades federales, la segunda, lograr que los empleadores de los trabajadores agrícolas, de servicios, de construcción, de las empacadoras, les suministraran el equipo de protección personal y las condiciones de higiene y salud de caso.

En cuanto a los apoyos, me gustaría compartirte que en medio de esta pandemia, hago el símil de un gran océano en el que nos encontramos todos pero cada uno de nosotros tiene una diferente embarcación, un crucero, un submarino, un yate, un velero, una canoa, un madero… en el caso del Consulado, considero que somos una lancha rápida que se mueve y encuentra la manera de encontrar apoyos, por ello, elaboramos un Manual de Resiliencia en donde recopilamos todos los apoyos que hay a disposición de la comunidad, independientemente de sus status migratorio y que van desde la salud hasta temas laborales.

En tema de vacunación, ¿cómo será el proceso para los mexicanos que viven en Los Ángeles?

Como sabes, la responsabilidad de vacunar a la población recae en la autoridad, y el gobierno del Estado de California ha establecido un Calendario para poder aplicar la vacuna. Para ello, estableció fases considerando, edad, enfermedades preexistentes, entre otros. Asimismo, en esta semana se abrirán centros de vacunación masivos como el Estadio de los Dodgers, el de los Padres y el de CalExpo. El objetivo es ser rápidos, equitativos y en un ambiente de seguridad. En cuanto podamos, nosotros nos vacunaremos porque es la única manera de contribuir a detener los contagios y evitar la muerte.

¿Cómo será el proceso de vacunación para los indocumentados?

Afortunadamente en California no hay una distinción si eres documentado o indocumentado. Tú sabes que la salud es un derecho humano y en ese sentido, así como todos han tenido y tienen acceso a la prueba de la COVID19, lo mismo sucede en el tema de las vacunas. Nuestra prioridad y hemos sido muy vocales en ello, es que los trabajadores esenciales, de la salud, agrícolas, empacadores que nos han cuidado, que nos han permitido poner comida en nuestra mesa, deben ser los primeros en vacunarse, ellos son los verdaderos héroes del siglo XXI.

¿Cómo se ha vivido el proceso de transición de gobierno?

El Estado de California y la mayoría de su población es demócrata, así que te imaginarás que ha sido una verdadera fiesta, sin embargo, también hay sectores de la población de afiliación republicana. No hemos estado exentos de encuentros ideológicos y demostraciones, sin embargo, hasta ahora han sido pacíficas. Celebramos la libre expresión de las ideas siempre y cuando sea respetando a los demás.

Celebro que el que hasta hace poco era el Procurador del Estado de California, Xavier Becerra fue nominado por la Administración Biden como Secretario de Salud y Servicios Humanos; por su parte, el hasta ahora Secretario del Estado de California, Alex Padilla, fue elegido como Senador por este estado, por el Gobernador Newsom, para suceder a la próxima Vicepresidenta Kamala Harris, quien dejara ese puesto vacante.

Desde que comenzó la pandemia haces unas Conversaciones en cuarentena desde tu Instagram, platícanos de qué tratan y cuál es el objetivo

Soy una Cónsul cercana a la comunidad angelina… para mí era muy importante que la comunidad, aún en los peores momentos de la pandemia, supiera que había alguien en el Consulado para atenderlo. En ese sentido, no he dejado de venir al Consulado un solo día, lo digo con gran satisfacción porque esto me dio la oportunidad de estar para la gente que más lo necesitaba. Aunado a ello, utilizamos las nuevas tecnologías y las plataformas sociales como IG, FB, zoom para realizar conversaciones con un contenido informativo y de educación en temas tan importantes como la salud, la salud mental, la violencia doméstica, el fraude, pero también para alimentar el alma y así, a través del arte y la cultura hemos sostenido más de 100 encuentros con diversos expertos, líderes, empresarios, trabajadores esenciales, atletas, artistas y la comunidad en general, que nos comparten sus logros y nos motivan para enfrentar momentos tan desoladores y difíciles, de la mejor manera y continuar caminando.

POR BRENDA JAET

FOTOS: JDS AGENCIA