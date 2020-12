¿Cómo cambió nuestro Estilo de Vida con la PANDEMIA? | PODCAST

Texto y voz: Ave Velázquez

Este 2020 sin duda marcó todas las áreas de nuestra vida, desde la forma en cómo nos relacionamos con los demás hasta la forma en cómo ganamos el dinero.

Si bien es cierto que para algunos les vino bien pasar tiempo en casa, para otros resultó un golpe de la vida quedarse sin trabajo de un momento a otro e incluso, tener conocidos que se contagiaron de Covid-19.

Tiempo libre

A nivel personal, lo pudimos ver cuando inició el confinamiento, en un principio no era tan malo… Pues disfrutamos pasar más tiempo con la familia, disfrutando de comida casera, maratones de películas, sin salir de la cama; sin embargo, lo malo llegó, ya que según cifras de la Red Nacional de Refugiados aumentaron las llamadas por violencia doméstica un 80% con respecto al año pasado, además incrementó la depresión, la ansiedad y el estrés debido al encierro.

Vida Social

Además del hecho de no salir ni a la esquina, ya no pudimos salir de fiesta, convivir con los amigos, disfrutar de conciertos, dejamos de ir a la escuela o al trabajo y en caso de algunos comenzó la tortura de las clases en línea para todos los niveles.



Pero, si algo bueno nos ha dejado esta pandemia son las medidas de higiene a las que nos hemos ajustado, cómo el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, tener una casa limpia y ordenada, darle importancia a nuestra familia y pasar el tiempo juntos, además de darse cuenta de que no necesitas grandes cosas para agradecer lo afortunados que somos.