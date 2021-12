Conoce cómo cultivar ruda en tu casa paso a paso

En el jardín podemos tener distintas plantas con múltiples beneficios para la salud, como así también para ornamentar el parque. En esta ocasión no te hablaremos sobre una flor ni un arbusto, sino que mencionaremos a la ruda y su proceso para cultivarla. Es uno de los ejemplares más populares, especialmente por sus propiedades curativas, teniendo más de 100 usos en la medicina, según cuentan expertos.

Los extractos de la ruda han sido utilizados a lo largo de la historia con fines medicinales naturales, aunque también se descubrió más cerca de nuestros tiempos que el consumo en exceso podría ser perjudicial para la salud. En este sentido, para consumir dichas plantas se deberá requerir de un cuidado específico. Mientras que en paralelo, el jardín que contenga este ejemplar contará con un efectivo repelente para plagas gracias a su fuerte olor que actúa como repelente de moscas y hormigas.

La ruda integra la familia de las rutáceas y tienen un origen europeo. Al crecer en el jardín, estas plantas exhiben unas flores amarillas que las hacen destacarse de los jardines secos y pobres. En caso de que quieras tener esta hierba en tu hogar te contaremos fácilmente cómo cultivarla. En primer lugar se deberá tener en cuenta el clima, ya que debe ser cálido, aunque si la casa es fría, se deberá colocarla en una maceta y guardarla ante bajas temperaturas.

En lo que respecta a la luz, la ruda debe estar en un lugar del jardín en donde tenga garantizado el acceso a los rayos de sol. Mientras que si no tenemos un parque, se deberá colocar la maceta en un balcón o cerca de ventanas o puertas. Justamente esta maceta debe estar en condiciones controladas de humedad, luz y temperatura. Una vez que su crecimiento supere los 20 centímetros, habrá que traspasarla sí o sí a un lugar más grande.

Foto: Pixabay

Por último, y no menos importante, para tener una de las plantas más ricas en cuanto a su aroma, es necesario tener en cuenta dos factores esenciales: el suelo y el riego. El suelo en donde se cultive la ruda debe ser seco y con un toque de humedad para evitar regar frecuentemente. Y el riego del jardín debe ser normal ya que no exige una técnica en particular.