Estos 5 hábitos pueden arruinar tu higiene bucal y no lo sabías

El cuidado de la boca es esencial a lo largo de todo el año, pero la higiene bucal deberá potenciarse en diciembre, con la llegada de distintas celebraciones, para lucir una sonrisa única e inigualable, especialmente en Año Nuevo. En este sentido, te contamos 5 malos hábitos que dañarán tus dientes y seguramente no lo sabías.

El primero reside en comenzar tratamientos en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo ya que una visita al dentista no es agradable en estas fechas, salvo que sean urgencias y que posponerlos no perjudiquen a tus dientes y muelas. Relacionado con esto, el segundo mal hábito consiste en irse a un extremo y no corregir problemas urgentes en la boca, tales como infecciones o fracturas en piezas. En estos primeros comportamientos, lo ideal será encontrar un equilibrio.

Otro de los pésimos comportamientos relacionados con los dientes y la boca residen en utilizarlos como herramientas. Por ejemplo para romper una nuez o almendra, hay casos en donde las personas las introducen en su cavidad bucal e intentan morderlas para romper la cáscara. También sucede al momento de abrir champagne o vinos y querer retirar el corcho con las muelas.

Las personas que utilizan brackets deben tener cuidados extremos a la hora de alimentarse. Los turrones o dulces típicos en Año Nuevo podrían perjudicar la higiene bucal y los aparatos pegados a los dientes, dañándolos irreparablemente. Cuando la ortodoncia es fija, especialistas sugieren evitar alimentos pegajosos porque podrían quedar incrustados, a la vez que la persona deberá asistir a las reuniones sociales con cepillos interproximales.

Foto: Pixabay

Finalmente, para un mejor cuidado de la boca y dientes, otro de los malos hábitos es no llevar un kit de higiene bucal. Lógicamente no podremos llevar cepillo de dientes y dentífrico a cuanta reunión asistamos, por lo tanto habrá que aplicar trucos sencillos para garantizar la limpieza de la cavidad bucal. Una alternativa será mascar chicles con xilitol para prevenir la aparición de caries dentales, ya que tiene propiedades antibacterianas.