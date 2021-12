Salud Infantil: ¿Qué es el síndrome de ricopatía y cómo afecta a los niños?

¿Qué es el síndrome de ricopatía? También conocido como "trastorno del niño rico", esta condición es un tipo de comportamiento que se desarrolla en niños que no reciben la atención necesaria y adecuada durante su crianza. Es importante tomar acciones oportunas para evitar que sean adultos con ciertos problemas.

Muchos padres de familia no tienen tiempo de calidad con sus hijos debido al trabajo, por lo que recurren a cosas materiales para compensar su ausencia y cumplir con la parte afectiva. Sin embargo, esto a la larga perjudica en lugar de tener un impacto positivo en los niños.

De acuerdo con expertos, mimar en exceso, consentir y cumplir los caprichos de los niños, sobre todo cuando sus padres no pasan mucho tiempo con ellos, puede desarrollar conductas negativas en su vida adulta, pues no será capaces de manejar la frustración y no tendrán límites ante el consumismo.

¿Qué es el síndrome de ricopatía en niños?

El término fue utilizado por primera vez en el libro "The Golden Ghetto: The Psychology of Affluence", además el profesor de Harvard, Ralph Minear habla de este trastorno en su obra "El niño que tiene de todo en exceso". Existen cuatro ejes en el que se desarrolla el síndrome de ricopatía o niño rico: exceso de libertad, dinero, comida, información o sobreprotección. Además de los regalos materiales.

Esta condición no es otra más que niños que han sido mimados por sus padres que buscan llenar la falta de tiempo que pasan con ellos. Comprar todo lo que pidan, sobreprotegerlos y llenarlos de cosas materiales no solo los hará caprichosos o malcriados, sino que los afecta emocional, física y psicológicamente.

Algunos de los síntomas y problemas derivados de la ricopatía son:

Dolores de cabeza

Vómito

Diarrea

Estrés

Agresividad

Ansiedad

Desinterés por las cosas

Malos hábitos como fumar

Poca tolerancia a la frustración

Consumismo

Te puede interesar: Navidad: ¿Qué es el síndrome del niño hiperregalado y cómo evitarlo?

Los padres fomentan este tipo de comportamiento al comprar consolas, teléfonos de alta gama, dar regalos fuera de fechas especiales, utilizar el dinero que estaba destinado a otra cosa para cumplir sus caprichos, compensar la falta o premiarlos con objetos materiales.

Un niño con síndrome de ricopatía podría convertirse en un adulto: