Expo 2020 Dubai: Lydia Lavín y Montserrat Messeguer encabezan el segundo día del ‘Dubai Fashion México’

Como parte de la agenda de actividades culturales y artísticas del Pabellón de México en la Expo 2020 Dubai, México estableció vínculos con pabellones representantes de otros países para la promoción económica y cultural de nuestro país, con el objetivo de mejorar las relaciones exteriores de México en esta primera Exposición Universal celebrada en los Emiratos Árabes Unidos.

Es por eso que este lunes 15 de noviembre se llevó a cabo en el Pabellón de Estados Unidos la segunda pasarela del Dubai Fashion México, un espacio dedicado a resaltar lo mejor de la moda mexicana contemporánea ante los ojos del mundo y que también busca tejer lazos para detonar oportunidades comerciales y una mayor derrama económica a través del diseño mexicano, la moda y las industrias creativas.

El evento estuvo encabezado por Brenda Jaet, directora de Dubai Fashion México y de la Embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez, quien reconoció vínculos sólidos con los se ha trabajado la promoción de México de forma permanente en la Expo 2020 Dubai.

Brenda Jaet, directora de Dubai Fashion México y Francisca Méndez, Embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos

Las diseñadoras mexicanas Lydia Lavín y Montserrat Messeguer fueron las encargadas de poner en alto el nombre de México con sus colecciones creadas exclusivamente para esta Exposición Universal. Ambas diseñadoras están comprometidas con causas sociales, por un lado Montserrat Messeguer trabaja con artesanos de Puebla y busca emplear a personas que la sociedad excluye, como los exreos; mientras que Lydia Lavín ha buscado empoderar a las comunidades en Puebla para conseguir pagos justos a las artesanas.

Este desfile estuvo compuesto por un total de 26 looks entre ambas diseñadoras. Montserrat Messeguer se inspiró en los trabajos artesanales de las comunidades indígenas de México para proponer una colección de 13 looks, mientras que Lydia Lavín presentó 13 looks inspirados en la cultura norteña del país.

En el marco de la Semana de la tolerancia y la inclusión de la Expo 2020 Dubái, México consolida su compromiso por impulsar a la industria de la moda en nuestro país, al mismo tiempo que se fomentan empleos para la industria creativa, en este contexto de reactivación económica.

El Dubai Fashion México se lleva a cabo del 14 al 19 de noviembre con un desfile distinto todos los días. Este 16 de noviembre será el turno de Benito Santos, quien se presentará en el pabellón de Tailandia; el 17 Armando Takeda en el pabellón de Suiza; el 18 será el desfile de Jasive Fernández en el pabellón de Suiza y finalmente el diseñador Carlos Pineda se presentará el 19 de noviembre en el Pabellón de Israel, cerrando así la semana de la moda mexicana contemporánea en la Expo 2020 Dubái.

mgm