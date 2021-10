Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 5 de octubre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud.

Aries

Al ser el líder del zodiaco todos esperan siempre tu mejor versión, pero a veces no es posible sostener este peso sobre tus hombros. Pero está bien, mereces espacio para equivocarte, aprender y corregir el rumbo. Hoy necesitarás mantener el temple y evitar estallar en contra de tus seres queridos, ellos te necesitan más que nadie.

Tauro

Trata de ser real y realista. No te gustan las medias tintas y siempre buscas arreglar las cosas con tus seres queridos, pero una vez rota la relación no hay vuelta atrás. Si algún signo sabe de despedidas sin regreso eres tú. Este día trata de brindar tu mejor versión y no te preocupes por lo que no esta bajo tu control, ese es uno de los secretos de la felicidad.

Géminis

Eres el gemelo del zodiaco, tu mejor aliado y tu peor enemigo. Recuerda siempre tener bajo control los pensamientos que cruzan por tu mente y evita auto sabotearte, no por nada siempre tratas de verte bien, de vestir a la moda y eres afín a las carreras donde las relaciones públicas son importantes. Toma las decisiones siguiendo tu instinto, pero piénsalas bien antes de decidir.

Cáncer

Deberás sacar al líder nato que llevas dentro. Vienen turbulencias en tus relaciones de pareja pero un crecimiento grande en el ámbito laboral. Piensa las cosas y separa lo que realmente merece tu atención de lo que no es tan importante. No dejes que tu temperamento te controle, recuerda que así es la vida y no debes de pelearte con ella.

Leo

Quédate con todo lo bueno y desecha lo malo. Esto no sólo te traerá paz mental sino ayudará a que abras los caminos. Este martes tienes una nueva oportunidad de trascender laboralmente, pon toda tu atención y aprovecha las oportunidades que se presenten.

Virgo

El signo con mayor feminidad, el pilar de tu hogar, es por esto que muchos familiares y amigos se acercan a ti para pedirte consejos y apoyo cuando tienen un problema. Recuerda deshacerte de la soberbia y sobre todo alejar a los amores prohibidos de tu vida. Hoy tienes una nueva oportunidad de demostrarte a ti mismo que puedes lograr lo que te propongas en cualquier ámbito.

Libra

Recuerda que la resonancia es importante en todas las relaciones, por ello debes de agradecer lo que has logrado y lo que pasaste para convertirte en la persona que eres. No dejes que lo que te traiga la vida te nuble de las cosas positivas que vienen para ti.

Escorpión

Tus ganas y tus ansias de salir adelante hacen que quieras correr antes de caminar. Por esa razón es que a veces las cosas no salen como lo planeas. Pero recuerda que la perseverancia está en ti y como buen signo de agua estas presente en todos los pensamientos de los que quieres.

Sagitario

Un signo que no apuesta por dominar, al contrario amas la libertad. Ten presente que eres mitad hombre y mitad bestia. te recomiendo que salgas a dar una caminata bajo el sol, acompáñate de tu mascota y recolecta con la naturaleza para que atraigas la abundancia a tu vida. Esta semana cambia de perfume y estrena algo para que el éxito te acompañe siempre.

Capricornio

Este martes debes evitar el estrés, debes alejarte de todo lo que te haga enfadar y tener en cuenta que no todo lo tienes que controlar desde donde estas. A veces las cosas pasan y no nos queda mas que aceptar lo que fue y aprender de ello. En el pasado no hay nada para ti, mas que buenas lecciones.

Acuario

Tu búsqueda incansable por el reconocimiento puede traerte problemas laborales y de pareja. Esa necesidad de que te sientas deseado es un paso a tener una bajada pronunciada en tu vida, por ello es mejor agradecer lo que se tiene y buscar por tus propios medios el éxito que tanto anhelas.

Piscis

Eres uno de los signos consentidos de Dios. Por ello, la suerte te persigue. Este martes puede que el amor sonría en tu vida y te encuentres con alguien sumamente compatible, por lo que debes sacar tus mejores prendas y lucir radiante para que la abundancia te encuentre.