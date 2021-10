Reactivación económica y vida postpandemia, ¿un desafío?

La reactivación económica tiene dos nuevas oportunidades: “semáforo verde epidemiológico” y época decembrina. Ya comenzaron los descuentos en tiendas departamentales, se aproxima el buen fin, y sin duda el adelanto del aguinaldo ayudará a muchos negocios y familias a terminar “bien el año” después de la pandemia.

Sin embargo, hemos aprendido que el futuro es demasiado incierto. Por lo que no debemos de bajar la guardia, al contrario, mantenernos más cautelosos que antes. Hoy en día ya no sabemos que nos puede sorprender de manera permanente o bien por un periodo largo; puede ser una pandemia, una nueva enfermedad, plagas, o bien alguna consecuencia del cambio climático. Y como lo dijo el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

Por lo tanto, para poder crecer en la parte económica tanto de manera personal como empresarial necesitamos tener en mente una meta de crecimiento, un presupuesto real, proyecciones con los peores escenarios, invertir de manera estratégica (no todo en un mismo lugar), y tomar en cuenta las distintas variables que pueden afectar a la existencia o supervivencia del negocio o de nuestras finanzas.

Entonces, ¿qué podemos hacer? Elaborar un plan de contingencia que, pueda mantener un negocio a flote ya sea pequeño, mediano o grande por un periodo determinado; realizar un fondo de ahorro que se pueda invertir en alianzas estratégicas para sobrevivir; tener flujo de efectivo para pagar a los acreedores y a cada uno de los involucrados en el negocio. De esta manera se protege el capital humano (el cual es el factor más importante para los negocios y organizaciones) porque todos nosotros somos un pequeño engrane que hace funcionar esta máquina llamada sociedad.

Por el lado personal, podemos fomentar el ahorro para hacer frente algún inconveniente ya sea de salud o necesidades básicas. También es importante diversificar el dinero para hacerlo crecer, puede ser en fondos de inversión, acciones en la bolsa de valores, pagarés, entre muchos otros. O bien crear un negocio propio. Hay talento en uno mismo, es cuestión de potencializarlo, generar una idea y llevarla a cabo. Nosotros ponemos nuestros propios límites y obstáculos.

Y si me preguntan ¿es posible crecer después de la pandemia devastadora que hemos vivido? ¡Yo diría que sí! Que nos incentive el salir adelante, el siempre aspirar algo mejor, pero sobre todo crear y probar nuevas cosas. La clave en el camino es disfrutar la vida.

mgm