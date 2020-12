Así han cambiado los festejos de AÑO NUEVO en el mundo debido al Covid-19

La pandemia por Covid-19 nos ha hecho modificar nuestro estilo de vida de una manera que jamás pensamos, pues el 2020 es sin duda un año que nadie vamos a olvidar por todos los acontecimientos que ha padecido el mundo, tanto el de los espectáculos, como el de los planes sociales.

Esto es muy difícil para muchos, dado que el ser humano por naturaleza es un animal... social y este evento ha afectado psicológicamente a los ciudadanos de diferentes países. Sin embargo, pocos son aquellos que podrán gozar de una celebración de Año Nuevo completamente normal.

Por tanto, hay algunos países que han modificado sus celebraciones de fin de año, con el fin de no perder la tradición y olvidar al menos por un momento el trago amargo traído por el confinamiento, pero eso sí, casi todas serán virtuales.

Edimburgo, Escocia

Cada año, Prince's Street cierra las calles, con motivo de la fiesta de Hogmanay, donde los asistentes bailan con música en vivo y esperan la exhibición de fuegos artificiales. Sin embargo, este año la celebración será virtual y el gobierno prohibió cualquier evento en vivo por seguridad pública.

Madrid, España

Año con año, la capital española tiene una tradición donde miles de personas abarrotan la Puerta del Sol, comen 12 uvas y tocan las campanas del reloj 12 veces en la Real Casa de Correos. Pero esta ocasión, todo tipo de evento público ha sido suspendido y en su lugar habrá algunas celebraciones virtuales.

Las Vegas, EU

La Ciudad más famosa por 'el pecado', donde más de 300 mil personas con más de 800 mil fuegos artificiales iluminan el cielo la noche de Año Nuevo, este año tuvo que cancelar los eventos debido a la pandemia y en su lugar, habrá actuaciones de DJ, lanzamientos de bolas y confeti. Sin embargo, todo esto será sin público presencial. Todo virtual.

Por su parte, edificios icónicos como Caesar's Palace, The Venetian, The Sahara Las Vegas y The Cosmopolitan, permitirán la entrada de grupos pequeños.

Londres, Inglaterra

Después de Times Square, Trafalgar Square es quizás la celebración de Nochevieja más famosa, donde cientos de miles de personas se reúnen bajo la estatua del almirante Nelson a ver los fuegos artificiales. Sin embargo, este año, no habrá tal espectáculo, pues Londres vive un brote de una nueva cepa de virus. En su lugar, BBC One hará una transmisión especial para todos los londinenses.

Nueva York, EU

El lugar más famoso para despedir la Nochevieja en Timesquare, con cientos de tradiciones en su haber, ha cambiado todos sus festejos, por un homenaje a los caídos por Covid-19 y al personal de primera línea. Los miles de asistentes podrán seguir el evento de forma virtual y se espera que las transmisiones de red alcancen máximos históricos.

Sydney, Australia

Sydney es famoso por las fiestas de año nuevo en la playa, pero este año, a diferencia de otros lugares, en esta ciudad, los residentes podrán mirar el espectáculo de fuegos artificiales si tienen alguna reserva en restaurantes o en lugares de hospitalidad. De lo contrario, tendrán que verlo en la pantalla de sus casas.