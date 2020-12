¿Cuántas calorías tiene un ponche de frutas navideño? Aquí te lo decimos

La época navideña es una de las festividades más llenas de tradición, armonía, pero sobre todo es una época en la que se come más de lo adecuado gracias a los deliciosos sabores de los platillos típicos que se preparan.

Justamente uno de esos alimentos de temporada que nunca pueden faltar al ser parte esencial de esta festividad es el ponche de frutas, una bebida que se ha vuelto la predilecta gracias a que ayuda a calentar el cuerpo y al mismo tiempo deleita el paladar.

Pero sus beneficios no solo son calentarnos y ser delicioso, pues es un alimento rico en vitaminas, B, C y E, las cuales ayudan a prevenir las enfermedades respiratorias como la influenza estacional.

También contiene frutas como el tejocote el cual es rico en estas vitaminas y ayuda a la cicatrización gracias su alto contenido en ácido ascórbico una sustancia que ayuda a sanar heridas, además de que también es muy bueno para prevenir enfermedades de las vías respiratorias, tales como la gripe y tos.

Pero entre ponche y ponche así como cada probadita de comida, una preocupación surge y esa es ¿Cuántas calorías se ingieren con cada vaso de este delicioso elixir?

¿Cuántas calorías tiene un ponche?

En cuestión del aporte energético que otorga el ponche de frutas y sus calorías, es importante señalar esta es una bebida con la que se debe tener cuidado, pues dependiendo de cómo se prepare, puede llegar a ser muy alta en carbohidratos por su contenido variado de de frutas y más si se le agrega piloncillo o azúcar.

En promedio una porción de ponche de frutas de 240 mililitros otorga 180 calorías, pero dichos valores pueden variar si se le agrega azúcar o piloncillo, debido a que las frutas ya contienen azúcares de manera natural, por lo que al añadirle más endulzantes se incrementara el contenido calórico.

Asimismo considera que si se le agrega “piquete”, el alcohol es considerado como una fuente de carbohidrato lo que en combinación con los demás factores puede hacer que tu porcentaje de grasa se eleve ya que los carbohidratos se transforman en energía excesiva que no estás utilizando.

¿Cómo preparar un ponche?

Finalmente si las calorías son lo de menos y total la dieta la comienzas en enero, o simplemente este año quieres aprender hacer rico ponche de frutas, pero no tienes idea ni de cómo encender la estufa, no te preocupes, a continuación te dejamos un par de tutoriales para que no mueras en el intento.

Como dato curioso debes saber que actualmente existen más de 100 recetas distintas de ponche, con y sin alcohol, en preparaciones frías y calientes e incluso algunos contienen huevo, cerveza o café.

También pueden ser preparados a base de jugo de uva o leche o simplemente hacerlos de una sola fruta como el durazno, la piña o el tejocote, en fin, existe una gran variedad y maneras de preparar un rico ponche de frutas navideño.