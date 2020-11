Alfonso Aguirre el joven que ha revolucionado Tik Tok

Alfonso Aguirre, es un experto en este tema, en entrevista para el Heraldo de México nos comenta cómo es que en pocos meses ha logrado revolucionar la res social de Tik Tok.

Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de Seúl en Corea, Análisis de Políticas Internacionales en la Universidad de Varsovia en Polonia. Al mes de qué me gradué saqué mi primer libro en el cual me tardé seis meses en realizarlo y actualmente es uno de los más vendidos, fue el inicio de algo grandioso que jamás pensé que llegara tan rápido, de ahí surgió la idea de hacer mi podcast, empecé a hacer contenido enfocado a lo que había escrito y abrí mi cuenta en Tik Tok.

¿De qué trata tu libro Imposible hasta que se hace?

El libro aborda cinco temas principales, trata de cómo podemos transmitir y atrapar la energía, hablo de la ambición y de cómo involucrarte en nuevos proyectos y encontrar nuevas ideas de negocio, pero sobre todo empezar a devolver todo lo que la sociedad te ha dado positivamente. Escribo de resiliencia, algo muy curioso es que cuando lo estaba escribiendo no sabía que iba a enfrentar una pandemia y ahora ese tema es indispensable para lo que estamos viviendo todas las personas. Es un libro que cuenta desde mi infancia hasta que termine la universidad y trae todas las experiencias que he vivido en estos años y las personas que admiro. Es ideal para cualquier persona que quiera encontrar su pasión, buscar un propósito y cambiar el mundo. Es una historia llena de historias que te llena de ideas, reflexiones, frases, tweets y temas que te darán una perspectiva diferente sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la creatividad y cómo funciona la resiliencia personal.

A partir de que saqué mi libro, quise pagar mi carrera para continuar en el Tec de Monterrey. Conseguí un trabajo de tiempo completo, donde me tocó ser el único millennial en un equipo de trabajo, donde la mayoría de las personas eran más de 50 a 60 años, entonces los choques culturales y la experiencia de ser una persona joven me dio la oportunidad de proponer nuevas ideas y ser más observador.

¿Cómo te visualizas en cinco años?

Involucrado en causas que sumen y ayuden a la humanidad, quiero hacer de México un país en el que todos quisiéramos vivir.

¿Quién es tu autor favorito?

Me encanta Adam Grant. Su libro Originals fue uno de los que me inspiraron para empezar mi libro.

¿De que se tratara tu segundo libro?

El próximo, será una novela. Ya tengo la idea y espero desarrollarla durante el año.

¿De qué trata tu podcast?

Cuando empecé a darme a conocer en mis redes sociales quería llevar el mensaje del libro a muchas más personas, en ese momento surgió la idea de crear el podcast que tiene mi nombre “Alfonso Aguirre”. Inició en enero y fueron señales que se conectaron de manera orgánica, ya que muchas personas necesitan escuchar los temas que imparto en el podcast. No sólo abordo la parte de negocio, ideas, emprendimiento sino también la parte personal de poder salir adelante. Hace unos meses llego al foro cinco en la lista de tendencias de Spotify y me ha ido increíble. Estoy muy agradecido y sorprendido por el apoyo de la gente. Después de la pandemia empecé a crear contenido en Tik Tok, muchísimas personas empezaron a llegar y a leer el libro, es algo que jamás nos hubiéramos imaginado.

¿A qué retos te has enfrentado profesionalmente?

A muchos, como estudiante se me hacía muy fácil pedir patrocinios, tener ideas de proyectos y hablar con empresarios. Trabaje un tiempo en la política, después decidí practicar yoga y al mismo tiempo empecé a escribir mi libro en mi último semestre de carrera.

¿Qué consejos les das a los nuevos creadores de contenido?

Muchas personas que quieren empezar a crear contenido se detienen porque aún no tienen la audiencia y se están esperando a tener el mejor equipo y las mejores cámaras. Como cualquier proyecto tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes en el momento. Cada red social ha venido a revolucionar, a mí me ha funcionado Tik Tok para darme a conocer. Lo primero que les aconsejo es qué empiecen con lo que tengan, que sean constantes, que se actualicen ya que el formato cambia de un momento a otro.

¿En esta cuarentena como te reinventaste?

La principal reinvención fue empezar a crear contenido en Tik Tok, esta aplicación empezó con bailes y retos, soy de los primeros que empezó a subir contenido diferente justo cuando inició la pandemia, en esos meses crecieron mis seguidores. Lo que me gusta de TiK Tok es que hace que los creadores de contenido generen alianzas y colaboraciones. Se ha hecho una comunidad muy interesante. En mi empresa By The Land de suplementos alimenticios cambiaron los planes de momento y la pandemia ha sido una gran lección para todos ya que nunca vamos a poder controlar algo que esta fuera de nuestro alcance. Lo único que nos queda es reinventarnos conforme se presenten las circunstancias.

¿Qué consejos les das a las personas que quieren emprender en el mundo digital?

Tienen que empezar lo más pronto posible en la parte de contenido y negocios, el primer reto es quitarse la pena y trabajar constante para lograr grandes resultados a corto plazo.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me encanta planear siempre lo que viene, me encanta leer libros que me dan ideas como el de “Nunca Pares” de Nike y Phil Knight y el de Robert Iger “The Ride of a Lifetime”. Me gusta ver películas que me inspiren cuido mucho todo este contenido que a mí me rodea.

¿Tu familia qué opina de todo lo que has logrado?

Me han apoyado, aunque están acostumbrados a la forma tradicional de trabajar, pero para ellos es un mundo completamente nuevo que apenas están descubriendo.

¿Cuáles son tus planes para el 2021?

Una de mis metas es lanzar tres productos nuevos de mi empresa que estamos en el desarrollo de ellos, uno de mis objetivos es seguir creciendo y buscar inversión. Para diciembre viene el segundo libro.