¿Cada cuánto lavas tus jeans? Estos son los consejos de Victoria Beckham para hacerlo

Victoria Beckham afirmó que sus jeans jamás tocaban la lavadora. La Spice Girl dijo que sólo los lava si sus hijos derraman cosas sobre ellos. Pero inlcuso en ese caso, los lava en ciclo de agua fría.

La Posh Spice es una experta en moda y diseñadora de una de las marcas más exitosas del momento, entonces podríamos hacerle caso sobre eso de saltarse el lavado de esta prenda tan básica. Al respecto, Charles Bergh, CEO de Levi’s afirmó que lavarlos podría en realidad dañar el material.

Sumado a esto, el denim es un material increíblemente noble que, con el uso, se va ajustando a tu cuerpo. Entonces, los jeans con el fit perfecto para ti serán aquellos que uses más constantemente. De ahí que después de lavar tus pantalones de mezclilla los sientas completamente diferentes, o incluso más ajustados.

Bergh no es el único experto que ha opinado al respecto. Mary Bruno, ex jefa de diseño de J Brand dijo que su regla número uno para cuidar sus prendas es no lavarlas demasiado seguido. El consejo de Mary coincide con el de Victoria Beckham: cuando llegue el momento de lavarlos, hazlo siempre con agua fría. Esto ayudará a mantener el tinte de la tela.