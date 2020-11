¡No pases frío! Estas bebidas son muy efectivas para hacer frente a las bajas temperaturas

La época invernal ya está aquí y con ella el intenso frío comienza a sentirse en diferentes zonas del país, motivo por el cual durante varios días hemos amanecido con bajas temperaturas lo que ha generado que el antojo por bebidas calientes como un atole o el infaltable café como una forma de mitigar el frío en nuestro cuerpo.

Por ello para que no solo recurras al café, atole o té, te presentamos un listado de bebidas que pueden ayudarte a vencer al frío y si eres de quienes no les gusta mucho que las bebidas estén hirviendo, la buena noticia es que algunas de esta preparaciones puedes tomarlas no muy calientes, lo que importa aquí son su contenido e ingredientes.

Té negro con manzana y canela

Una bebida caliente y reconfortante que nos ayuda a depurar el organismo, nos da energía y nos hace sentir bien. La manzana, producto de temporada este otoño, se alía con la canela y el anís para darle un extra de sabor a tu té negro favorito.

Ponche de huevo

Esta bebida, proveniente de los países anglosajones, lleva ron y también es conocido como “El eggnog” o ponche de huevo es una bebida dulce, invernal y sí algo alta en calorías pero para hacerle frente al frío no está de más romper la dieta.

Ponche de frutas

Como en cada temporada invernal una olla de un buen ponche no puede faltar para hacerlo es fácil, pon a hervir dos litros de agua y cuando ya esté en su punto agrega canela, frutas, manzana picada, guayabas, naranjas, tejocotes, si te gusta dulce un poco de piloncillo, deja todo hervir al menos durante 30 minutos a fuego lento, finalmente si es de tu agrado puedes añadir un poco de tequila, ron o whisky.