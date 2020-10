MODA: Usa falda o vestido sin pasar FRÍO; dale vida a tu look de otoño con medias de colores

El otoño es la temporada ideal para sacar del armario los vestidos y minifaldas que no te atreviste a poner en verano. No te preocupes por el frío, porque la combinación con medias de colores será el look perfecto para que le des vida a tu atuendo casual, además de estar a la moda y siguiendo la tendencia de este 2020.

No te quedes con las básicas y tradicionales medias en color negro, existen muchas opciones para poder combinar con atuendos que vayan bien con tu tipo de cuerpo y personalidad.

Medias rojas

Las medias en color rojo son atrevidas y seguro llamaran la atención por donde vayas, las puedes combinar con gris, mezclilla, negro y azul marino.

Color vino

Este color es de los más elegantes y le dará a tu look un aspecto sofisticado.

El color vino es elegante y sofisticado: Foto: Piterest

Medias verdes

No tengas miedo de innovar y verte también divertida, además, la temporada lo amerita. Este atuendo va perfecta con blusones, faldas o vestidos en los tonos tierra del otoño.

Medias azules

Los tonos para esta opción pueden varias, pero sin duda encontrarás el azul perfecto para tu outfit. Las color marino van excelente con looks más formales y elegantes, de preferencia que no sean un poco traslúcidas.

Las medias en tono azul marino son ideales para un look formal. Foto: Pinterest

Color gris

Después de las negras son las medias más sencillas de combinar, además va perfecto con los colores que son tendencia esta temporada.