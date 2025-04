Litzy y el chef Poncho Cadena anuncian la fecha de su boda

La historia de amor entre la cantante y actriz mexicana Litzy y el reconocido chef Poncho Cadena capturó la atención del público desde sus inicios en el reality show "MasterChef Celebrity México", hasta la reciente propuesta de matrimonio que hizo estallar las redes sociales. Sin embargo, en las últimas semanas se han desatado rumores sobre la pareja, quienes parecen hacer oídos sordos a las críticas y se muestran más felices que nunca, revelando por fin el día en el que se casarán.

Para quienes no lo recuerden, Litzy y Poncho Cadena se conocieron en 2024 durante la grabación del reality de cocina y aunque en un principio mantuvieron su relación en privado, la química entre ellos era evidente para quienes seguían el programa. Fue después de finalizar el show cuando ambos decidieron hacer pública su relación, sorprendiendo a sus seguidores y al mundo del espectáculo, pero convirtiéndose también en una de las parejas favoritas del momento.

Y por si eso no fuera poco, el 30 de enero de este 2025 la pareja anunció su compromiso a través de las redes sociales; Litzy compartió una fotografía mostrando su anillo de compromiso con un diamante amarillo y explicó que esta tonalidad es su favorita ya que simboliza alegría y energía para ella. A partir de ahí, los enamorados han compartido detalles de su boda y ahora, de forma inesperada, compartieron el día elegido para su boda.

Durante la reciente inauguración de una clínica dental lanzada por el comediante Platanito Show, Litzy y el chef Poncho Cadena hicieron una aparición especial. A su llegada a la alfombra roja, la pareja fue abordada por la prensa, quienes aprovecharon la ocasión para preguntarles sobre los avances en los preparativos de su boda ya que, como habían comentado anteriormente, abril sería el mes clave para comenzar con la planificación del enlace.

Con su habitual estilo relajado, Poncho Cadena no dudó en compartir públicamente uno de los datos más esperados: la fecha exacta del gran día. Sin rodeos, anunció que el enlace se celebrará el próximo 11 de octubre, justo antes de que comience formalmente el otoño.

Aunque la pareja no dio más detalles sobre la boda, el 5 de marzo Litzy compartió en una entrevista con "Ventaneando" que es bastante posible que la ceremonia se lleve a cabo en la Ciudad de México, aunque también existen planes de realizar una segunda fiesta en San José del Cabo, lugar donde el chef Poncho posee uno de sus restaurantes.

En las últimas semanas, surgieron sobre rumores el descontento de la exesposa de Poncho, Marcela Morales, respecto a su relación con Litzy. Se especulaba que Morales temía que Litzy estuviera interesada en Poncho por motivos económicos, sin embargo, la pareja desmintió estas afirmaciones; de la misma forma, el chef expresó que en este momento lo que más les importa es el profundo amor que comparten, por lo que no les prestan atención a los rumores que circulan.

Es un chisme, (Litzy) es una mujer que lleva 30 años trabajando, créeme que, en esa parte, no necesita para nada, salió, se aclaró en su momento, nos vamos a casar, está todo a toda made, no pasa nada, son gajes [...] Prefiero hablar de lo que sí tenemos, una hermosa relación, proyectos de trabajo que están saliendo a todo dar, que nos vamos a casar, no hay nada en el avispero, estoy enamorado de Litzy, dijo el chef.