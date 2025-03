Ana Brenda Contreras alza la voz por las mujeres y lanza mensaje en el 8M

Con motivo del Día Internacional de la Mujer -que se celebra cada 8 de marzo y por eso es llamado 8M-, la actriz y modelo Ana Brenda Contreras lanzó un mensaje para compartir su punto de vista de esta conmemoración; de esta manera, la protagonista de “La que no podía amar” alzó la voz por las mujeres.

A través de sus historia de Instagram, la futura mamá compartió contenido referente al 8M con el que destacó que no se trata de una celebración, sino de una lucha feminista. “No se celebra”, dice la leyenda de un video del perfil The Ordinary Cerave que la famosa compartió y, movida por esto, añadió “para que no empiecen con el ‘felicidades a todas las mujeres en su día’”.

Ana Brenda Contreras también compartió información histórica del 8 de marzo que originalmente fue difundida por el grupo activista Somos jacarandas. Este espacio digital recordó la historia que dio pie al Día Internacional de la Mujer: una protesta feminista en el siglo XX para exigir mejores condiciones laborales.

“Apenas 100 años del sufragio femenino y 50 (años) que la mujer puede tener una cuenta de banco sin la autorización de su padre o esposo. Y la brecha salarial continúa…”, expuso Ana Brenda Contreras en Instagram.

Ana Brenda Contreras se sumó a la conmemoración del 8M mediante los mensajes que compartió en Instagram. Fotos: capturas de pantalla.

Ana Brenda Contreras, una actriz que se suma a la lucha feminista

Mediante sus historias de Instagram, Ana Brenda Contreras, de 38 años de edad, hizo énfasis en la importancia del 8M y estar informados. Además, la actriz de “Corazón indomable” reiteró que “no es un día de festejo o flores desde la burbuja del privilegio, es una conmemoración de lucha”.

Como María Félix, Ana Brenda Contreras es una referente feminista

La actriz se ha convertido en una referente en la lucha feminista debido a su postura por el Día Internacional de la Mujer. No es la primera vez que Ana Brenda Contreras alza la voz, ya que incluso cita a otras artistas mexicanas que están o estuvieron a favor de esta lucha, como la fallecida María Félix cuyas palabras recordó: