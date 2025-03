Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros: Precios de los boletos y cuándo comprarlos

Grupo Firme está listo para regresar a la Ciudad de México con un concierto que promete ser uno de los más grandes del año. Luego de haber arrasado con su gira “Enfiestados y Amanecidos” en 2022 y 2023, donde lograron siete llenos totales en el antiguo Foro Sol, la agrupación encabezada por Eduin Caz se presentará nuevamente en el Estadio GNP Seguros el próximo 28 de junio, lo que significa que la banda va por su octava presentación en este magno recinto.

Debido a lo anterior es que los integrantes de Grupo Firme ya se preparan para su próxima presentación en donde consentir a sus fanáticos con temas como “Ya supérame”, “Calidad”, “El beneficio de la duda”, entre muchos otros más, es por eso que, si tu no quieres perderte este show que promete ser uno de los mejores de este 2025 aquí te diremos cuánto cuesta ver a Eduin Caz el resto de la banda.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Grupo Firme en CDMX?

Durante la preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC, que se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo, se dieron a conocer los precios de los boletos y las zonas disponibles para el concierto. Los costos varían dependiendo de la ubicación dentro del estadio y las preferencias de los fanáticos.

Cabe señalar que hay localidades para todo tipo de bolsillos y que los boletos para el esperado evento de Grupo Firme van desde los $915 pesos hasta los $3 mil 233 pesos mexicanos, siendo la zona PIT la más cara, mientras que la zona General B es la opción más económica.

Las opciones para disfrutar del concierto incluyen varias zonas, cada una con características diferentes. Los precios son los siguientes:

PIT: $3 mil 233

Platino: $3 mil 965

Gold: $3 mil 477

Rosa: $2 mil 867

Morado: $2 mil 433

Azul: $2 mil 074

Zona GNP: $1 mil 891

Verde B: $1 mil 647

Naranja B: $1 mil 281

General B: $915

GRUPO FIRME uD83EuDD20 LA ÚLTIMA PEDA

uD83DuDDD3? Sábado 28 de Junio del 2025 uD83DuDDD3?

uD83CuDFDF? Estadio GNP Seguros uD83CuDFDF?

uD83DuDCCD CDMXuD83DuDCCD uD83CuDDF2uD83CuDDFD México uD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83CuDFAB Gran Venta HSBC 2:00 PM uD83CuDF9F? Únicamente tarjetas Crédito uD83DuDCB3 Código: GVHSBC0013



Link: https://t.co/WDTsoPwlGg



uD83CuDF9F? Precios de Boletos con Cargos uD83CuDF9F?



PIT: $3,233… pic.twitter.com/OUGPdH6X3o — Ángel Rey uD83DuDC51 (@ailoviutl) March 25, 2025

Es importante destacar que estos precios son solo para la preventa, por lo que podrían variar en la venta general. Sin embargo, esta es la guía más actualizada para quienes planean asistir al evento.

¿Cómo comprar los boletos para el concierto de Grupo Firme en CDMX?

Si aún no has comprado tus boletos, no te preocupes, ya que la venta al público general comenzará el 27 de marzo a las 2:00 p.m. a través del portal oficial de Ticketmaster. Los fanáticos de Grupo Firme podrán acceder a los boletos en línea para asegurar su lugar en este evento tan esperado. Es recomendable estar preparado con una cuenta de Ticketmaster activa y tener acceso a una tarjeta de crédito o débito para facilitar la compra.

Recuerda que debido a la gran demanda que suelen tener los conciertos de Grupo Firme, es probable que las entradas se agoten rápidamente. Si deseas asistir, asegúrate de estar listo a la hora exacta para evitar quedarte sin boletos.