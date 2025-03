Ninel Conde reveló que un exnovio la golpeaba y ejercía otras violencias contra ella

Ninel Conde acaba de revelar uno de los peores momentos que vivió en el pasado. La cantante y actriz mexicana, famosa por numerosas canciones como "Bombón Asesino", estuvo presente en la conferencia "Rompe el miedo y triunfa" de Adriana Gallardo en Los Ángeles, donde confesó que fue víctima de violencia de género.

De acuerdo con lo que contó a todo el público presente y a las demás panelistas, donde destacaba Wendy Guevara, vivió una relación en donde la golpearon, algo que jamás había hablado públicamente, pero que ya era momento de sacar y no había un mejor contexto que aquel donde se encontraban.

“Me ahorcaban. Me arrancaban la ropa. Me quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático”, fueron las palabras que dijo la intérprete mexicana.

Aseguró también que un hombre que te pega por primera vez, siempre lo vuelve a hacer, además de que es común que contamine a su pareja sin que se de cuenta su entorno, por lo que no puedes salir de esa clase de vínculo. Ninel Conde abrió su corazón para todo el público presente.

También dio a conocer el "Bombón Asesino" que se trató de una relación en la que estuvo cuatro años, precisamente porque se enfermó de codependencia a su pareja, también porque fue manipulada y porque creía que su agresor podría cambiar en cualquier momento.

“Se los cuento porque ahora me arrepiento de haberme aguantado tanto tiempo, pensando que esa persona iba a cambiar, porque después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas. Venía el arrepentimiento, el ‘Perdóname’, las rodillas, ‘Me voy a matar si no me perdonas'"

Por último, agregó que después de esas amargas experiencias que tuvo durante su relación, una persona que conoció la hizo sentir bien, la hizo sentir querida y fue donde se dio cuenta que había otras formas de amar y de querer, por lo que decidió salir de su relación, aunque aceptó que entrar en otra sin el apoyo necesario, tampoco fue lo correcto.

“En una de esas 400 veces que terminábamos, llegó otra persona y me empezó a hacer sentir bien. Me trataba divino. Yo decía: '¿Qué es esto? Esto está padre. No sabía que se sentía tan padre’. Y así fue como ya no volví. Tampoco estaba sana y tampoco fue lo correcto, pero en su momento me ayudó a salir de esta relación tan terrible”