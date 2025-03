Jenny García, famosa bailarina de "Hoy", revela tener un tumor en la cabeza, ¿cuál es su estado de salud?

El espectáculo nacional se encuentra paralizado después de que la bailarina, coréografa y conductora Jenny García, usara sus redes sociales para informar a sus seguidores que había notado la aparición de una pequeña bolita en la frente, un bulto que, aunque inicialmente no le causaba dolor, la llevó a consultar con un médico tras notar que iba aumentando de tamaño.

La bailarina confesó que había tardado en acudir al médico debido al miedo de recibir un diagnóstico que pudiera alterar su vida, sin embargo, el pasado 20 de marzo acudió por fin a una cita médica en donde los resultados la dejaron en completo shock ya que el experto la diagnosticó con un tumor en la cabeza. Por medio de sus historias de Instagram agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y explicó que a pesar del miedo inicial, ahora se encuentra más tranquila.

Bailarina de "Hoy" confirma tener un tumor en la cabeza

Según lo explicado por la misma famosa, el médico le indicó que la masa que había aparecido en su frente era, en efecto, un osteoma, un tipo de tumor benigno que se origina en el hueso. Este tumor está compuesto de tejido óseo maduro y, generalmente, crece de manera lenta.

A través de sus redes sociales, la famosa artista dio a conocer que recientemente fue diagnosticada con un tumor en la cabeza.

Fotografía: Instagram/@jennygarciaoficial

Aunque no se trata de un tumor maligno, la bailarina manifestó sentirse profundamente impactada por la palabra "tumor" debido a los antecedentes familiares de cáncer que posee, como la enfermedad que actualmente enfrenta su madre, quien lucha contra esta grave condición; así como la pérdida de su tía, que falleció debido a un cáncer similar.

En su relato, Jenny García contó cómo el médico, al darle la noticia, le aseguró que no había nada que temer, pero le recomendó una intervención quirúrgica para evitar que el tumor continuara creciendo y causara mayores complicaciones. La reacción de la conductora, como era de esperarse, fue de shock.

Salí en un mar de lágrimas, en shock... La palabra ‘tumor’, ‘cirugía’, ‘te lo tenemos que sacar’ es una angustia horrible. Aparte es en la cabeza y no sabes si saldrá bien o mal, explicó la famosa.

Después del miedo inicial, la conductora agradeció a sus seguidores el apoyo recibido y les aseguró que, aunque aún estaba procesando el diagnóstico, se sentía más tranquila al estar recibiendo atención médica especializada. Jenny también mencionó que su pareja le recomendó buscar una segunda opinión para asegurarse de que el tratamiento recomendado fuera el adecuado, por lo que a finales de marzo consultará con un segundo especialista para explorar las mejores opciones y asegurarse de que el procedimiento sea lo más seguro posible. La experiencia de Jenny García subraya la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico constante, especialmente cuando se trata de cualquier tipo de tumor.

Fotografía: Instagram/@jennygarciaoficial

¿Qué es un osteoma, tumor que le detectaron a Jenny García?

De acuerdo con médicos expertos, un osteoma es un tipo de tumor benigno que se desarrolla en el tejido óseo, generalmente en el cráneo o en los senos paranasales. Aunque es un tumor no canceroso, su crecimiento puede generar molestias y, en algunos casos, complicaciones, especialmente cuando se encuentra cerca de estructuras sensibles del cuerpo, como el cerebro. Este tipo de tumor suele ser de crecimiento lento, lo que significa que a menudo no causa síntomas inmediatos, lo que pudo haber llevado a Jenny García a no percatarse de su presencia hasta hace poco.

Los osteomas son más comunes en personas jóvenes, aunque pueden presentarse a cualquier edad y en general, la mayoría de los osteomas no son peligrosos, pero si crecen lo suficiente o afectan zonas críticas del cráneo, como los nervios o los senos nasales, pueden necesitar cirugía para ser removidos. En casos raros, los osteomas pueden convertirse en un problema grave, sobre todo si presionan áreas vitales del cuerpo, por lo que el seguimiento médico es crucial.