El K-Drama que fue prohibido en Corea del Sur por hablar de adulterio y violencia doméstica, pero está en Prime Video

Prime Video ha optado por agregar cada vez más K-Dramas a su catálogo, por lo que actualmente se puede encontrar una amplia variedad de producciones coreanas disponibles en la plataforma de streaming. De hecho, han añadido historias sumamente llamativas que exploran temas poco comunes.

Uno de los dramas coreanos que se pueden ver en Prime Video es "The World of the Married", el cual fue prohibido en Corea del Sur por tratar de temas tabúes como el adulterio y violencia doméstica. Protagonizado por Kim Hee Ae, Park Hae Joon y Jun Jin Seo, esta historia tiene un total de 16 episodios.

Aunque se estrenó en el 2020, este K-Drama sigue siendo uno de los preferidos en su género, pues ha sido calificado con 4.9 puntos de 5, según usuarios de Google. Además, ha recibido buenos comentarios por ser entretenido, emocionante y tener escenas subidas de tono.

¿De qué trata el K-Drama que fue censurado, pero está en Prime Video?

Pese a que existen muchos K-Dramas que han sido censurados por tratar temas que son considerados fuertes en Corea del Sur, "The World of the Married" es uno de los pocos que hablan sobre los problemas que existen en las relaciones románticas, pues los temas principales son: infidelidad, engaño y traición.

La historia del K-Drama va sobre Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) una médica de medicina familiar que está casada con Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Ambos tienen un hijo, a quien cuidan y aman mutuamente. Sin embargo, aunque parece tenerlo todo, su esposo la engaña con otra mujer.

Mientras tanto, Lee Tae Oh, quien dirige un negocio de entretenimiento con el apoyo de su esposa Ji Sun Woo, sueña con convertirse en un famoso director de cine. Pese a que ama a su esposa, cae en la tentación y mantiene una relación peligrosa con otra mujer.

¿Por qué censuraron este drama coreano de Netflix en Corea del Sur?

Pese a que en algunos países el "adulterio" puede ser común o normal, lo cierto es que en Corea del Sur es muy mal visto. De hecho, las parejas que engañan a sus esposos corren el riesgo de perder su trabajo o a su familia, ya que la lealtad es muy valorada.

Por este mismo motivo, es que el K-Drama fue censurado en el país asiático, pero afortunadamente se puede ver en Prime Video. Dirigido por Mo Wan Il y escrito por Joo Hyun, "The World of the Married" es una historia es solamente apta para mayores de edad, ya que también contiene escenas candentes, las cuales también fueron criticadas en el país asiático.

"The World of the Married"