Macaria disfruta que la honran los memes

Con más de cinco décadas en las pantallas y a sus 75 años de edad, Macaria está feliz de seguir activa, en el gusto del público y sobre todo de las nuevas generaciones, quienes la reconocen por el personaje de 'Doña Magda', el cual interpretó en 20 temporadas de Vecinos, al grado de que se hizo meme.

“La primera vez que me enteré que era un meme, yo estaba en una gira en Monterrey y acababan de subir el transporte en el estado, entonces pusieron a 'Doña Magda' diciendo que el transporte ‘está carísimo, por cierto’; entonces todos me llegaban con la noticia de que yo era un meme, pero como no soy de esta generación y no tengo claro la trascendencia, sólo pensé que era maravilloso y sólo puedo decir gracias”, afirmó.