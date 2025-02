Michelle Vieth habla de los cambios en Cuéntamelo, ya!, revela el elenco de conductoras

El día de ayer te informamos que el programa de espectáculos "Cuéntamelo, ya!" sufriría un importante cambio en su elenco de conductoras. En este sentido se detalló que Marie Claire y Luciana Sismondi se integrarán de manera oficial a las presentadoras de la transmisión, pero lo que generó más dudas fue las posibles salidas.

En un video compartido en sus redes sociales, el experto en temas de la farándula, Pablo Chagra, dijo que presuntamente Roxana Castellanos, Michelle Vieth, Dalilah Polanco y Vielka Valenzuela saldrían de la transmisión. El rumor se generó por una fotografía que muestra a parte del elenco.

En la imagen aparecen como conductoras de "Cuéntamelo, ya!" Carmen Muñoz, Odalys Ramírez, Sofía Escobosa, Cynthia Urías, Ximena Córdoba, Marie Claire, Luciana y Carlos Arenas, incrementado los rumores de las posibles salidas de las famosas que anteriormente mencionamos.

Después de los rumores de los cambios de "Cuéntamelo, ya!", el "programa Hoy" entrevistó a Michelle Vieth, conductora de la transmisión, para saber si verdaderamente habrá cambios en el elenco de conductoras en este 2025. La también actriz habló al respecto.

En este sentido, Michelle Vieth dijo que ella continuará formando parte de "Cuéntamelo, ya!" pues hasta el momento no le han notificado otro cambio. Detalló que el programa de Televisa se ha caracterizado por darle oportunidad a su talento de hacer otras cosas y no solamente aparecer en la transmisión.

"No, acabo de venir del programa, yo sigo hasta que me digan lo contrario. Si de algo se ha caracterizado el programa Cuéntamelo, ya! es que nos da oportunidad de hacer otras cosas, no por eso ya no somos parte de la familia", dijo.