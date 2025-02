Roxana Castellanos, Michelle Vieth y Vielka Valenzuela quedarían fuera de Cuéntamelo, ya!, este sería el nuevo elenco

Todo parece indicar que el programa de espectáculos "Cuéntamelo, ya!" comenzará una nueva etapa en este 2025 con la llegada de nuevas conductoras y con la salida de algunas otras que formaron parte de la transmisión por varios años. La noticia fue confirmada con una publicación que circula en redes sociales.

Hace unos días la conductora de televisión, Marie Claire, compartió una fotografía en Instagram presumiendo el nuevo elenco de "Cuéntamelo, ya!" La publicación inmediatamente se volvió viral por la presencia de nuevas conductoras, pero sobre todo por la ausencia de las famosas que ya formaban parte de la transmisión.

En video compartido en las redes sociales de Pablo Chagra se detalló que el elenco del programa "Cuéntamelo, ya!" tendría nuevos cambios o al menos así lo reveló una reciente publicación que muestra a las nuevas presentadoras de cara a los siguientes meses de 2025.

En este sentido el experto en temas de la farándula explicó que Marie Claire y Luciana Sismondi se integrarán al elenco de conductoras de "Cuéntamelo, ya!" Ellas se sumarán al equipo que encabezan Carmen Muñoz, Odalys Ramírez, Sofía Escobosa, Cynthia Urías, Ximena Córdoba y Carlos Arenas.

Por otra parte Pablo Chagra dijo que las conductoras que presuntamente ya no estarán en "Cuéntamelo, ya!" son Roxana Castellanos, Michelle Vieth, Dalilah Polanco y Vielka Valenzuela. A pesar de que ninguna de ellas ha confirmado la noticia, lo cierto es que no aparecen en la imagen del elenco.

"Roxana Castellanos está haciendo telenovelas, aparentemente ya no estará. Michelle Vieth aparentemente tampoco formará parte. Dalilah Polanco tiene varias semanas que ya no está en el programa. Vielka Valenzuela es una conductora que tampoco ya no estará y Wendy Braga", contó.