Luisito Comunica revela que fue hospitalizado por hernias en la columna, confiesa que aún no puede caminar bien

Hace unos días el famoso youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek mejor conocido como Luisito Comunica encendió las alarmas y causo preocupación entre sus seguidores luego de que compartiera una serie de fotografías en su Instagram en donde aparecía postrado en la cama de un hospital, señalando que iba a ser intervenido debido a una fuerte molestia en la espalda.

Y es que si bien su momento no había podido revelar más detalles al respecto, recientemente compartió un video en su canal de YouTube títulado "Estoy un poco preocupado por mi salud últimamente, ¿Qué está pasando?", donde dio a conocer cual es el padecimiento que le fue detectado y como se ha sentido tras la cirugía.

Según comentó todo habría sucedido durante su regreso a la Ciudad de México de su viaje a Japón, cuando intentó agacharse para levantar la pelota de su perro y sintió un intenso dolor, el cual lejos de irse se le fue intensificando al grado de que ya no se podía poner de pie.

"Me agacho a recoger la pelota y en el momento que me pongo de pie me da un dolor en la espalda que de verdad yo nunca había sentido. Un dolor en la espalda que me impedía ponerme de pie, tuve que subir las escaleras a mi habitación gateando", señaló.

¿Qué enfermedad tiene Luisito Comunica?

Tras sentir dicho malestar inmediatamente acudió al hospital, en donde le realizaron diversos estudios como resonancias magnéticas de columna y radiografías, las cuales arrojaron que Luisito Comunica presentaba múltiples hernias discales en su columna.

"Llevo años desarrollando unas hernias en los discos de la columna, curiosamente mi cuerpo no me dio señales de eso. Las bolas en la columna crecieron tanto que me impiden ponerme de pie, derecho, tengo la columna demasiado derecha", explicó.

Finalmente dio a conocer que actualmente se encuentra en proceso de recuperación luego de que dichas "bolas" en la espalda le fueron removidas con cirugía láser, comentando que aún no se encuentra del todo bien pues todavía no puede caminar bien y le duele mantenerse en pie, compartiendo su temor ante la posibilidad de que tengan que cambiar los discos que componen su columna si los resultados de su operación no son favorables.

"Me extrajeron unas bolas en la espalda que me impedían caminar bien. No estoy del todo bien, me duele pararme, me puedo parar derecho, pero para caminar mi andar no hay más, sigo en recuperación", compartió.

